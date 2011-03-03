-"KADDAFİ CHAVEZ'İN ÖNERİSİNİ KABUL ETTİ" RABAT/CARACAS (A.A) - 03.03.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi'nin, Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'in Libya krizine çözüm önerisini kabul ettiği bildirildi. Chavez'in sözcüsü, Kaddafi'nin, krize müzakere yoluyla çözüm bulmak için uluslararası komisyon kurulmasını kabul ettiğini duyurdu. Bu arada Venezuela Enformasyon Bakanı Andres Izarra, Arap Birliği'nin de Chavez'in, "Libya'ya uluslararası bir komisyon gönderilmesi" önerisiyle ilgilendiğini söyledi. Daha önceki adı Kurina olan Yosberides gazetesinin internet sitesi de Kaddafi'nin, Chevaz'in önerisini kabul ettiğini belirtti. Arap Birliği'nin de öneriyi kabul ettiğini bildiren gazete, haberine kaynak göstermedi.