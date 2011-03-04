Kaddafi Chavez'in barış planını kabul etti

T24 - Libya lideri Muammer Kaddafi, Venezüella Devlet Başkanı Hugo Chavez'in ortaya attığı barış planını kabul etti.



Libya'da isyancılar ve Kaddafi'ye bağlı güçler arasındaki çatışmalar sürerken, bölgede kalıcı bir çözüme ulaşılabilmesi için ilk umut ışığı belirdi.



Reuters ajansının haberine göre, Venezüella Enformasyon Bakanı Andres Izarra, Kaddafi'nin, Chavez tarafından sunulan barış planını kabul ettiğini açıkladı. Izarra, Arap Birliği'nin de Chavez'in, "Libya'ya uluslararası bir komisyon gönderilmesi" önerisine sıcak baktığını ifade etti.



Söz konusu plan, Libya'daki çatışmaları sonlandırarak siyasi bir çözüm bulunması amacıyla Kaddafi ile Libyalı isyancılar arasında görüşmeler yürütecek bir komisyonun kurulmasını öngörüyor. Komisyon da Güney Amerika, Avrupa ve Ortadoğulu temsilcilerden oluşturulacak.



Kaddafi ile Chavez'in Salı günü bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Libya'daki son durumu ele aldığı belirtilmişti.





Musa: Planı değerlendiriyoruz



Arap Birliği Genel Sektereri Amr Musa, daha önce Reuters'a yaptığı açıklamada, Venezüella lideri tarafından ortaya atılan önerinin değerlendirildiğini, ancak henüz kesin bir karar alınmadığını söylemişti.



El Cezire'nin haberine göre, isyancılar tarafından kurulan Ulusal Libya Konseyi Başkanı Başkanı Mustafa Abdel Celil ise bahsi geçen barış planıyla ilgili olarak kendileriyle herhangi bir temasa geçilmediğini ifade etti. Celil ayrıca, Libya lideri Kaddafi'yle aynı masaya oturmaları gibi bir durumun söz konusu olmayacağını belirtti.





Çatışmalar devam ediyor



İç savaşın eşiğine gelen Libya'da son iki günkü çatışmalar, doğudaki Brega ve Ecdebiye kentlerinde yoğunlaştı.



Bu kentlerin kontrolünü elinde bulunduran isyancılar, bölgeyi dünden bu yana bombaladığı bildirilen Kaddafi güçlerini püskürtmeyi başardı. Kaddafi'nin Afrikalı paralı askerleri Libya halkının üzerine saldırttığını belirten Bingazi'deki muhalifler ise uluslararası kamuoyundan yardım talep ederek, BM destekli bir hava saldırısı düzenlenmesi için çağrıda bulundu.



Libya lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam, Sky News'a telefonla yaptığı açıklamada, Brega kentinin muhalifleri korkutmak ve bölgedeki petrol tesislerinin denetimini geri almak için bombalandığını söyledi.



Oğul Kaddafi, Brega'daki liman ve petrol rafinerisinin kontrolünü muhaliflere bırakmayacaklarını söyleyerek, "Bu Hollanda'daki Rotterdam limanının kontrolünün başkalarına bırakılması gibi bir şey" dedi.



Kaddafi, Batılı güçlerin ülkesine müdahale etmesi halinde Libya'nın "yeni bir Vietnam" olabileceği konusunda uyarırken, uzmanlar da bölgedeki değişken şartlar göz önüne alındığında acele alınacak kararların ciddi sonuçlar doğurabileceğini ifade ediyor.





Hollandalı askerler gözaltında



Bu arada Hollanda Savunma Bakanlığı sözcüsü Otte Beeksma, Libya'daki iki Avrupalı'nın tahliyesi için çalışan 3 askerinin Kaddafi güçlerince yakalandıktan sonra gözaltına alındığını bildirdi.



Beeksma, Hollandalı yetkililerin, pazar gününden bu yana gözaltında olan askerlerin salıverilmesi için Kaddafi hükümetiyle görüşmelerini sürdürdüğünü söyledi.





