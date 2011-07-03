Kaddafi: Çekirge sürüsü, arı sürüsü gibi saldırırız

T24 - NATO bombardımanına direnmeye devam eden Libya lideri Muammer Kaddafi, Batılı ülkeleri tehdit etti.



Başkent Trablus’taki Yeşil Meydan’da toplanan binlerce rejim yanlısı göstericiye telefon bağlantısı aracılığıyla seslenen Kaddafi, “Hava saldırılarını durdurmazsa NATO felaketle yüzleşecek. Biz de size benzer bir biçimde muamele etmeye karar verebiliriz. Buna karar verirsek, (savaşı) Avrupa’ya da taşıyabiliriz. Çekirge sürüsü, arı sürüsü gibi saldırırız” dedi.







Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin hakkındaki tutuklama emrini kınayan Kaddafi, ülkesinde kalma sözü verdi ve NATO’dan hava saldırılarını durdurmasını istedi.



Öte yandan NATO’dan yapılan açıklamada, durmaksızın süren bombardımanlar sayesinde, son bir haftada 50’den fazla askeri hedefin yerlebir edildiği vurgulanırken, “Kaddafi’ye bağlı, iletişimi sağlayan ana hatlardaki birlikler hedef alındı” ifadesine yer verildi.



Libya’yla ilgili bir başka önemli gelişmeyse, Afrika Birliği’nde yaşandı. Birlik’e üye ülkeler, ortak bir açıklama yayımlayarak, Kaddafi hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi’nce verilen tutuklama emrine uymayacaklarını duyurdu.

41 yıllık dost düşman oldu



Türkiye’nin, BM’nin aldığı Libya kararını onayladığı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kararla 1969’da iktidara gelen Kaddafi ve onun Libyası’yla Türkiye arasındaki ilişki resmen bitti.



BM Güvenlik Konseyi’nin Mart ayında aldığı Libya kararı Türkiye tarafından da kabul edildi. Türkiye, Libya ile diplomatik ilişkilerini de resmen bitirdi.



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1970 ve 1973 sayılı kararları çerçevesinde hazırlanan karar, Dışişleri Bakanlığı tarafından 21 Mart’ta bir yazıyla Bakanlar Kurulu’nun onayına sunuldu. Hükümetin 3 ay sonra aldığı onaylama kararı, BM kararıyla birlikte Resmi Gazete’de dün yayımlandı.





Türkiye’nin de kabul ettiği BM kararında Libya’ya silah ambargosu uygulanması öngörülüyor. “İnsani ve koruma amaçlı kullanıma yönelik öldürücü olmayan askeri ekipman, BM personeli, basın temsilcileri ve insani yardım ve kalkınma alanında çalışanların şahsi kullanımına yönelik koruyucu giysi, yelek ve miğfer” silah ambargosunun kapsamı dışında tutuluyor. Karar, Libya’ya giden veya Libya’dan gelen deniz ve hava araçlarının denetlenmesini ve denetimin nasıl yapılacağını düzenliyor. Kararla Kaddafi ve ailesinin de aralarında bulunduğu 18 kişinin Türkiye’ye girişi ve Türkiye’de mali faaliyetleri yasaklandı. Buna ek olarak 13 gerçek, 5 de tüzel kişinin malvarlıklarının dondurulmasına da onay verildi ve BM’nin kararının uygulanabilmesi için Türkiye’nin gerekli önlemleri alması kabul edildi.





Büyükelçi alındı







Türkiye, Libya Lideri Muammer Kaddafi ile son resmi ilişkisini de kesti. Daha önce Ankara’ya çağrılan Türkiye’nin Libya Büyükelçisi Salim Levent Şahinkaya, merkeze alındı. Resmi Gazete’de dün yayımlanan kararname ile merkeze atanan Şahinkaya’nın yerine yeni büyükelçi ataması yapılmadı. Libya’daki çatışmalar nedeniyle daha önce Trablus Büyükelçiliği’ni kapatmıştı. Şahinkaya fiilen Trablus’ta olmamasına rağmen Türkiye’nin Libya Büyükelçisi sıfatını taşımaya devam ediyordu. Şahinkaya’nın görevden alınarak merkeze atanması ve yerine yeni atama yapılmaması, Türkiye’nin Kaddafi yönetimi ile resmi ilişkisinin sona ermesi anlamına geliyor.





Girişleri yasak



Türkiye'ye girmeleri yasaklanan 18 kişinin ismi şöyle sıralanıyor: Dr. Abdulqader Mohammed Al Baghdadi, Aldulqader Yusef Dibri, Abu Zayd Umar Dorda, Tümgeneral Abu Bakr Yunis Jabir, Matuq Muhammed Qathaf Al-dam, Aisha Muammer Kaddafi, Khamis Muammer Kaddafi, Muhammed Muammer Kaddafi, Muammar Muhammad Abu Minyar Kaddafi, Mutassim Kaddafi, Saadi Kaddafi, Saif al-Arab Kaddafi, Albay Abdullah Al-Senussi, Quren Salih Quren Kaddafi, Albay Amid Husain Al Kuni.





Mali tedbir



Kararla, çoğu 13 gerçek kişi ile Libya Merkez Bankası, Yatırım Otoritesi, Dış Bankası, Yatırım Portföyü, Ulusal Petrol Şirketi’nin mal varlıkları donduruldu. Sözkonusu gerçek ve tüzel kişilerin doğrudan veya dolaylı olarak Türkiye’de sahip oldukları veya kontrol ettikleri tüm fonlar ile diğer mali varlıklar ve ekonomik kaynakların dondurulmasıyla ilgili tedbirler süratle alınacak. Bu gerçek ve tüzel kişiler lehine verilmiş teminat mektuplarından kaynaklanan tazmin talepleri dikkate alınmayacak.





“Gecikme hükümetin kararsızlığından”



Emekli Büyükelçi Nüzhet Kandemir, Türkiye’nin BM Güvenlik Konseyi’nin Mart ayında aldığı Libya kararının uygulanmasına ilişkin kararını yaklaşık 3 aylık bir rötarla almasını Vatan gazetesine şöyle değerlendirdi:







“Hükümet uzunca bir süre Libya konusundaki siyasetinde kimin tarafında olacağı hakkında birtakım tereddütler yaşadı. Acaba Kaddafi’yi mi desteklesek, muhalefeti mi desteklesek? Bu nedenle her iki taraftan da tepki aldılar. Sonuç itibariyle muhalefetin desteklenmesi yani uluslararası toplumun Libya konusundaki siyasetinin benimsenmesi şeklinde bir tutum kabul gördü. Kararın onaylanmasının gecikmesi benim kanaatime göre bundandır. Yani hükümetin kararsız kalmasından ortaya çıkan bir gecikmedir.