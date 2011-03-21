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Dünya

KADDAFİ ÇEKİLİYOR WASHINGTON (A.A)

21 Mart 2011 20:30

-KADDAFİ ÇEKİLİYOR WASHINGTON (A.A) - 21.03.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerin, muhalif güçlerin merkezi durumundaki Bingazi ile diğer iki önemli kent Ecdebiye ve Misrata'dan çekildikleri bildirildi.  Reuters'ın haberine göre bir ABD Ulusal Güvenlik yetkilisi, "uluslararası koalisyon güçlerinin operasyonunun ardından Kaddafi güçleri bu üç merkeze yönelik ilerlemelerini durdurmuştu" dedi.  Yetkili, uluslararası operasyona karşın Kaddafi güçlerinin hala aktif durumda olduğunu da belirtti. -SALİH: HALKIN ÇOĞU BENİ DESTEKLİYOR Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih, halkın çoğunun kendisini desteklediğini söyledi. El Arabiya televizyonunun duyurduğuna göre, Salih görevinin başında olduğunu ve Yemenlilerin çoğunu kendisini desteklediğini kaydetti. Televizyon, Salih'in bu açıklamayı nerede yaptığını belirtmedi. Fransız haber ajansı AFP de Yemen resmi ajansına dayanarak, Salih'in, başkent Sana'da bir heyeti kabulünde yaptığı konuşmada, "şiddet, nefret ve sabotaj isteyenlerin sadece küçük bir azınlık olduğunu" söylediğini aktardı. Öte yandan El Cezire televizyonu, Salih'in Suudi Arabistan'dan arabuluculuk yapmasını istediğini duyurdu. Yemen'de 32 yıllık Salih iktidarına karşı düzenlenen gösterilerde son olarak cuma günü Sana'da keskin nişancıların açtığı ateşte 52 muhalif öldürülmüştü. Yemen'in Suudi Arabistan Büyükelçisi protestocuların tarafına geçtiğini, Şam Büyükelçisi de Devlet Başkanı Salih'in partisinden istifa ettiğini açıklamıştı. Ülkenin önde gelen bazı generalleri ile bazı kabileler de Salih'ten desteğini çekmişti.

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