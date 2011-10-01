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Dünya

Kaddafi çarşafla mı kaçıyor

Kaddafi rejiminin son dakikasına kadar dünyaya açılan sesi olan sözcü Musa İbrahim’in dün yakalandığı iddia edildi.

01 Ekim 2011 03:00



T24-  Libya’da Muammer Kaddafi rejiminin son dakikasına kadar dünyaya açılan sesi olan sözcü Musa İbrahim’in dün yakalandığı iddia edildi.

 



Milliyet’in haberine göre, Libya’daki yeni yönetim Ulusal Geçiş Konseyi’nin komutanı Muhammed el Marimi, Musa İbrahim’in arabayla Kaddafi’nin memleketi Sirte dışında giderken Misrata devrimcileri tarafından yakalandığını söyledi.



El Marimi, İbrahim’in yakalandığı sırada çarşaf giydiğinin söylendiğini ancak bunu teyit edemeyeceklerini söyledi. Özgür Misrata televizyonu İbrahim’in çarşaflı halde yakalanışını gösteren görüntüleri yayınlayacağını duyurdu.



Trablus’un ağustosta düşmesinden beri yayınlarını durduran Ellibiya televizyon kanalının internet sitesi, “Musa İbrahim yakalanmadı, bu isyancıların başarısızlıklarını gizlemek için çıkarılmış bir yalan” ifadesini kullandı. Sözcünün çarşaflı yakalandığı söylentileri, bloglarda “Kaddafi de mi çarşafla kaçıyor” sorularına neden oldu.

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