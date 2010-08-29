-KADDAFİ ÇADIRIYLA ROMA'DA ROMA (A.A) - 29.08.2010 - İtalya'yı ziyaret eden Libya lideri Muammer Kaddafi, Ciampino Askeri Havaalanında İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini tarafından karşılandı. İtalya-Libya Dostluk Anlaşması'nın ikinci yıldönümünü kutlaması çerçevesinde İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'yle yarın iftarda buluşmak üzere Roma'ya gelen Kaddafi, bu kez de basının ilgi odağı olmayı başardı. Kaddafi özel uçağıyla geldiği havaalanındaki karşılama töreninin ardından beyaz bir limuzine binerek, Libya'nın Roma Büyükelçiliği'nin rezidansının bulunduğu Cassia semtine geçti. Kaddafi'nin bedevi çadırının büyükelçilik rezidansına ait bahçeye kurulmuş olduğu öğrenildi. Bu arada İtalya'daki hostes ve manken ajanslarından Hostessweb tarafından belirlenen 200 kadar hostes, Libya Büyükelçisi'nin özel ikametgahı yakınlarındaki Libya Akademisi'nde hazır tutuldu. Kaddafi'nin hostes kızlara nerede ve ne zaman konferans vereceğine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Bazılarının, Kaddafi'nin Kasım 2009'da Roma'da Pamphili villasında kurduğu bedevi çadırında Kur'an-ı Kerim ve Yeşil Kitap'ı anlattığı sohbet toplantısına katılmış hostesler arasında yer aldığı, diğerlerininse Kaddafi ile ilk kez biraraya gelecekleri belirtildi.