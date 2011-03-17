Kaddafi: Bu gece geliyoruz

T24 - Libya lideri, bu gece Bingazi'ye saldıracaklarını ve karşı gelenlere acımayacaklarını açıkladı. BM'nin TSİ 00.00'da 'müdahale' için oylama yapması beklenirken, Libya'dan da tehdit geldi.



Açıklamayı radyodan bizzat Kaddafi yaptı ve Bingazi'deki halka seslenerek, "Bu gece geliyoruz" dedi.



Hükümet güçlerinin bu akşamdan itibaren Bingazi'ye saldırı başlatacağını söyleyen Kaddafi, kendilerine karşı gelenlere 'acımayacaklarını' ifade etti.



addafi, Bingazi'deki silahsız vatandaşların korkacak bir şeyi olmadığını, ancak her evin aranacağını kaydetti. Teslim olanlara af önerisi getiren Kaddafi, Bingazi'yi yeniden almaya ant içti.





BM GÜVENLİK KONSEYİ'NDE OYLAMA



Öte yandan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, Libya'da sivilleri koruma amacıyla uçuşa yasak bölge oluşturulması ve rejime yönelik yaptırımların sıkılaştırılmasına yönelik karar tasarısını, bu gece TSİ 00.00'da oylamaya sunması bekleniyor.



Konsey'de bir karar tasarısının kabul edilebilmesi için 15 üyesinden en az 9'unun 'evet' oyunu alması ve 5 daimi üye (ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Rusya) tarafından veto edilmemesi gerekiyor.



BM kulislerinde, tasarının kabul edilmesini isteyen Fransa, İngiltere, Lübnan ve ABD'nin, gerekli oyu alabileceklerini düşündükleri belirtiliyor.





Sızan bilgilere göre karar tasarısından:



Libya'da uçuşa yasak bölge oluşturulmasına yetki vermesinin yanı sıra, ülkede yaşayan siviller dahil saldırı tehdidi altında olan sivilleri korumak üzere, ''işgalci güç oluşturma dışında'', ''gerekli tüm önlemlerin'' alınması,



Ateşkes çağrısında bulunmasının yanı sıra rejime yönelik 26 Şubat'ta alınan BM yaptırımlarının daha da sıkılaştırılması (Kaddafi'nin yakın çevresini hedef olan mal varlıklarının dondurulması, seyahat yasağı ve silah ambargosu),



Uçuşa yasak bölge oluşturulması kapsamında, Libya hava sahasındaki insani yardım amaçlı uçuşlar dışındaki tüm uçuşların yasaklanması.





LİBYA'DAN TEHDİT



Öte yandan, Jana ajansının haberine göre, Libya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Libya'ya karşı bir saldırının Akdeniz'de hava ve deniz trafiğini tehlikeye sokacağı belirtildi ve "Akdeniz havzasının sadece kısa vadeli değil uzun vadeli büyük bir tehlikeye maruz kalacağı" kaydedildi.

Bakanlık, ülkeye herhangi bir dış askeri müdahalede bulunulması halinde, sivil ve askeri hedefleri vuracağını bildirmişti.



'KALIRSA KOMŞULARA SORUN YARATIR'



Daha önce, BM'nin Libya üzerinde uçuşa yasak bölge ilan etmesi halinde, Kaddafi rejiminin ortaya çıkardığı tehdidi yok etmek için hedeflerin bombalamasının gerekeceğini söyleyen ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'dan yeni bir açıklama geldi.

Clinton, Kaddafi'nin iktidarda kalması halinde, büyük ihtimalle komşularına sorun yaratacağını söyledi. Tunus'ta bulunan Clinton, televizyondan yayımlanan soru-cevap programında, "Tunuslular, Kaddafi'nin gitmemesi halinde size, Mısır'a ve diğerlerine sorun yaratacağını çok iyi biliyor" dedi.











