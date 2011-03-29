Kaddafi: Bu barbarca saldırıyı durdurun!

T24- Şafak Yolculuğu operasyonu bugün 11. gününde. Koalisyon güçleri gece boyunca Trablus ve çevresini bombalamaya devam etti. Libya lideri Muammer Kaddafi ise ülkesine yönelik "barbarca saldırıya" son verme çağrısında bulundu.

Kaddafi, Jana haber ajansında yayımlanan, Libya'ya operasyon düzenleyenlere yaptığı çağrıda, "Libya'ya karşı bu barbarca ve haksız saldırıyı durdurun. Libya'yı Libyalılara bırakın, güvende olan bir halkın kökünü kurutma ve gelişmekte olan bir ülkeyi ortadan kaldırma operasyonu düzenliyorsunuz" dedi.

"Avrupa ve ABD'de, bu barbarca askeri operasyonun, Hitler'in Avrupa'yı işgal ettiği ve İngiltere'yi bombaladığı sıradaki kampanyalarına benzediğini anlamıyorsunuz" diyen Kaddafi, "Neden El Kaide örgütüyle savaşana saldırıyorsunuz, Afrika Birliği'nin krizi yönetmesine izin verin. Libya, birliğin alacağı her kararı kabul edecek" diye konuştu.



'Şafak Yolculuğu' operasyonu 11. gününde





Bu arada, Muammer Kaddafi, karadan isyancılar havadan da koalisyon güçleri tarafından köşeye sıkıştırılmaya çalışılıyor.

Koalisyon güçleri havadan bomba yağdırmaya devam ediyor. Bugün harekâtta 11. gün. Hedefte yine başkent Trablus vardı. Libya devlet televizyonu, müttefik güçlerin Kaddafi güçlerine ait önemli bir komuta merkezini vurduğunu duyurdu.

Batılı güçler, Kaddafi'nin Trablus'taki komuta merkezine 24 saatte 6 tomahawk füzesi fırlattı, uçaklarıysa bölgede 178 sorti yaptı.

Trablus'un çevresindeki yerleşim birimleri Tacura, Mizdah, Garyan ve Sorman da müttefik güçlerin hedefleriydi.

Libya haber ajansına göre, bombalanan bölgelerde Kaddafi'ye bağlı birlikler bulunuyordu

İsyancılarla koalisyon güçlerinin paralel devam eden operasyonları NATO'nun isyancı güçlerle koordineli hareket ettiği iddiasını gündeme getiriyor. Ancak Pentagon dâhil müttefik güçler bunu yalanlıyor.

ABD'li General Bill Gortney, "İsyancıların işi bizim operasyonlarımız sayesinde kolaylaştı ama onlarla koordinasyon içinde değiliz" dedi. Gortney, 19 Mart'tan bu yana bin 602 sorti yapıldığını, bu sortilerin yüzde 60'ının ABD'nin gerçekleştirdiğini söyledi.



Kaddafi, muhaliflerin Sirte'ye ilerleyişini durdurdu





Kaddafi'ye bağlı güçler, Kaddafi'nin memleketi Sirte'nin doğusunda ilerlemeye çalışan muhaliflere dün gece ağır silahlarla ateş açtı.

Batılı koalisyon güçlerinin operasyonlarının ardından kıyı kesimindeki bazı petrol kasabalarının denetimini yeniden elde eden muhalifler, Sirte'ye doğru yol alırken direnişle karşılaştıklarını bildirdi.

Muhaliflerin Bin Cevad kentinin dış kesimlerine geri çekildiği belirtildi.

Onlarca muhalif gücüyle sivilin, Sirte'nin 150 kilometre kadar uzağındaki Bin Cevad'ın dışında toplandığı kaydedildi.

Ecdebiye, Bin Cevat, petrol kentleri Brega ve Ras Lanuf ise artık isyancıların elinde.



Misrata'da ateşkes





Öte yandan Kaddafi yönetimi, yoğun çatışmalara ve bombardımana sahne olan Misrata'da ateşkes ilan ettiklerini duyurdu.



"Kaddafi yargılanacak"





Libya'daki ulusal konseyse, "zaferden sonra" Kaddafi'nin yargılanacağını açıkladı.







Hamis Kaddafi ölmemiş!..







Bu arada Libya televizyonu, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Hamis Kaddafi'nin canlı görüntülerini yayınladı.

Haberde, başkent Trablus'ta Kaddafi yandaşlarını selamlarken görülen ve babasına benzerliğiyle dikkati çeken Hamis, Arap basını ve internette çıkan öldüğüne ilişkin haberleri çürütmüş oldu.

Televizyonun haberinde, askeri üniforma giydiği görülen Hamis, çok iyi korunan ve Babel Aziziye'ye giden bir kamyonetin arkasında Kaddafi yandaşlarını selamlıyor.

Hamis Kaddafi'nin, çok sayıda uzmanın Libya'nın en iyi eğitilmiş birliği olduğunu düşündüğü 32. tugaya komutanlık yaptığı biliniyor.