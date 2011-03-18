-KADDAFİ BOMBALAMAYA DEVAM EDİYOR KAHİRE (A.A) - 18.03.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi, Libya ordusunun Bingazi kentinin etrafında konuşlandırılacağını, ancak kente girmeyeceğini söyledi. Kaddafi güçlerinin Libya'nın batısındaki Misrata kentini ağır silahlarla bombaladığı bildirildi. El Cezire televizyonunun Seyfülislam'ın açıklamalarına dayanarak verdiği haberde, Libya ordusunun Bingazi kentini kuşatacağını, ancak kente ordu birlikleri yerine terörle mücadele güçlerinin girerek muhalif güçleri silahsızlandıracağı belirtildi. Haberde Seyfülislam'ın, ''ordu birliklerinin Bingazi'den kaçan halka yardımcı olacağı'' yönündeki açıklamasına da yer verildi. Haberi sadece başlık olarak geçen El Cezire televizyonu Seyfülislam'ın sözkonusu açıklamayı nerede ve ne zaman yaptığı konusunda bir bilgi vermedi. -KADDAFİ GÜÇLERİ MİSRATA KENTİNİ BOMBALIYOR- Bu arada Kaddafi güçlerinin Libya'nın batısındaki Misrata kentini ağır silahlarla bombaladığı bildirildi. El Arabiya televizyonunun Kaddafi karşıtı hareketin bir üyesine dayanarak verdigi haberde, Misrata kentindeki bombardımanın 2 saat önce başladığı ve halen devam ettiği belirtildi. El Arabiya'ya açıklamada bulunan Kaddafi karşıtı hareketin üyesi Sadun El Misrati, Kaddafi'ye bağlı güçlerin, kentteki sivil halka tank ve ağır topçu ateşi açtığını söyledi. El Arabiya televizyonu saldırıda ölen ve yaralananlar olduğunu duyurdu. Misrata kenti, Kaddafi karşıtı güçlerin ülkenin batısındaki son büyük güçlü kalesi konumunda. -İNGİLTERE "İHTİYATLI"- BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Libya'da uçuşa yasak bölge uygulanmasına yetki veren kararının ardından İngiltere Başbakanlığının, bu ülkeye uçaklarını birkaç saat içinde gönderebileceği konusuna ihtiyatlı yaklaştığı bildiriliyor. İngiliz yayın kuruluşu BBC, Başbakanlığın "İngiliz uçaklarının birkaç saat içinde Libya'da olabileceği" yönündeki görüşler konusunda ihtiyatlı olduğunu kaydediyor. İngiliz kabinesinin konuya ilişkin görüşmelerini sürdürdüğü belirtilirken, Başbakan David Cameron'ın bugün parlamentoda açıklama yapması bekleniyor. İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague de BMGK'nin kararının ardından yaptığı açıklamada, "Bu karar, acil ateşkes ve şiddete son verme çağrısıdır" dedi. Bu arada İngiliz Times gazetesi, bugün manşetten verdiği haberde ABD'nin, Fransa ve İngiltere ile birlikte Libya'ya yönelik askeri operasyona hazır olduğunu yazdı. -''ULUSLARARASI ÇABANIN İÇİNDE YER ALABİLİRİZ" Katar, Libya'da "sivilleri korumak için uluslararası çaba"nın içinde yer alabileceğini bildirdi. Resmi Katar haber ajansı, dışişleri bakanlığından "resmi bir kaynağa" dayanarak, "Katar'ın Libya'da kan dökülmesinin durdurulması ve sivillerin korunması hedefindeki uluslararası çabalara katılmaya karar verdiğini" duyurdu. Ajansın gece yayımladığı haberde, Katar'ın Libya üzerinde uçuşa yasak bölge ilan edilmesine ve Muammer Kaddafi güçlerine askeri saldırıya onay veren BM Güvenlik konseyi kararından memnun olduğu bildirildi. Ancak Katar'ın uluslararası çabanın içinde yer alabileceği ifadelerinin, Libya'da hükümet güçlerine yönelik herhangi bir askeri müdahaleye katılacağı anlamına mı geldiği ise tam açıklık kazanmadı. -"MISIR LİBYALI MUHALİFLERİ SİLAHLANDIRIYOR" Wall Street Journal gazetesi, Mısır ordusunun Washington'ın bilgisi dahilinde, Libya'daki muhalifleri silahlandırdığını iddia etti. İddiasını, Amerikan ve Libyalı muhaliflerin önde gelen üyelerine dayandıran gazete, Mısır ordusunun sınırdan Libyalı muhaliflere silah sevkiyatına başladığını yazdı. Gazete, sevkiyatın çoğunun cephanenin yanı sıra tüfek gibi küçük silahlardan oluştuğunu kaydetti. Mısır'ın silah sevkiyatının birkaç gün önce başladığını ve hala devam ettiğini bildiren Wall Street Journal, Libyalı muhaliflerin ilk kez yabancı bir hükümet tarafından silahlandırıldığının görüldüğünü kaydetti.