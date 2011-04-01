-KADDAFİ BİRLİKLERİ EVLERE SALDIRIYOR RABAT (A.A) - 01.04.2011 - Libya'da Muammer Kaddafi'ye bağlı birliklerin muhaliflerin elindeki Misrata'yı ağır bombardımana tuttuğu ve kent merkezindeki dükkanlara ve evlere saldırdığı bildirildi. Muhaliflerin bir sözcüsü, Kaddafi'ye bağlı güçlerin kenti bugün tank ve roketatarla vurduğunu belirterek, "Rastgele ve yoğun bir bombardımandı" dedi. Sami adındaki sözcü, "Artık burayı tanıyamıyoruz. Yıkımı tarif etmek mümkün değil" diye konuştu. Kente girmeyi başaran Kaddafi yanlısı askerlerin dükkanları ve evleri yağmaladığını ve önlerine çıkan herşeyi tahrip ettiklerini de söyleyen Sami, "Sivillerin evleri de dahil herşeyi hedef alıyorlar. Ne diyeceğimi bilmiyorum, Allah yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı. -"HAVA SALDIRISINDA SİVİLLER ÖLDÜ" Bir Libyalı doktor, Batılı koalisyon güçlerinin hava saldırısında sivillerin öldüğünü söyledi. Libyalı doktor, BBC muhabirine yaptığı açıklamada, koalisyon güçlerinin önceki gün Brega kenti yakınında düzenlediği hava saldırısında çoğu çocuk 7 sivilin öldüğünü belirtti. Hava operasyonunda 25 sivilin de yaralandığını ifade eden doktor, hava saldırısında Libya lideri Muammer Kaddafi yandaşlarının bulunduğu askeri konvoyun hedef alınmasından sonra Brega'nın 15 kilometre uzağındaki bir köyden kendisini çağırdıklarını anlattı. BBC ayrıca iki ev arasında bulunan cephane yüklü bir römorkta patlama olduğunu, yaşları 12 ila 20 olan kız ve erkeklerin öldüğünü duyurdu. BBC'nin haberi henüz doğrulanmadı.