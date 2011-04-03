-KADDAFİ BİRLİKLERİ BOMBALADI: 2 ÖLÜ KAHİRE (A.A) - 03.04.2011 - Libya'da, hükümet birliklerinin ülkenin güneybatısında dağlık bölgede bulunan bir kenti bombaladığı, iki kişinin öldüğü bildirildi. Uydu kanalı Arabiya televizyonu, görgü tanıklarına dayandırarak verdiği haberde, Kaddafi birliklerinin, dünden bu yana Yafran kentine kuzeyden saldırdığını duyurdu. Ezref adındaki bir kentli, ''Biraz önce iki kişi öldü ve dört yaralı bulunuyor'' dedi. Başkent Trablus'a yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki kentin yerleşim birimlerine roket saldırısı yapıldığı belirtildi.