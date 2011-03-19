-KADDAFİ BİNGAZİ'Yİ BOMBALIYOR BİNGAZİ (A.A) - 19.03.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerin, Bingazi kentinin iç kesimlerini bombaladığı bildirildi. El Cezire televizyonu Bingazi'nin batısındaki banliyölere giren Kaddafi güçlerinin kent merkezine yönelik ağır topçu ateşi başlattığını duyurdu. Öte yandan Bingazi kentinde Kaddafi güçlerine ait bir uçağın muhalif güçlerin açtığı ateş sonucu düştüğü belirtildi. Associated Press haber ajansının bölgedeki muhabiri bugün erken saatlerde Kaddafi güçlerine ait bir uçağın alevler içinde yere çakıldığını gördüğünü söyledi.