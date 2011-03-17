-KADDAFİ BİNGAZİ HALKINA HİTAP EDECEK TRABLUS (A.A) - 17.03.2011 - Libya, ülkeye herhangi bir dış askeri müdahale durumunda Akdeniz'deki sivil ve askeri deniz ve hava trafiğine saldırma tehdidinde bulundu. Jana ajansının haberine göre, Libya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Libya'ya karşı bir saldırının Akdeniz'de hava ve deniz trafiğini tehlikeye sokacağı belirtildi ve "Akdeniz havzasının sadece kısa vadeli değil uzun vadeli büyük bir tehlikeye maruz kalacağı" kaydedildi. Bakanlık, ülkeye herhangi bir dış askeri müdahalede bulunulması halinde, sivil ve askeri hedefleri vuracağını bildirmişti. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, BM'nin Libya üzerinde uçuşa yasak bölge ilan etmesi halinde, Libya lideri Muammer Kaddafi rejiminin ortaya çıkardığı tehdidi yok etmek için hedefleri bombalamayı gerektireceğini söylemişti. Öte yandan, Libya devlet televizyonu, Muammer Kaddafi'nin Bingazi kenti halkına hitaben bugün bir konuşma yapacağını bildirdi.