-KADDAFİ BİLDİĞİNİ OKUYOR TRABLUS (A.A) - 26.03.2011 - Libya'nın Misrata kentinde Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı birliklerin, hala sivillere saldırdığı belirtildi. Adını gizli tutan bir görgü tanığı, Reuters ajansına telefonla yaptığı açıklamada, Kaddafi'ye bağlı güçlerin Misrata'da sivillere yönelik operasyonlarının sürdüğünü belirterek, kentte geçen hafta 115 kişinin öldüğünü söyledi. Kaddafi'nin güçlerinin, Misrata'nın doğu ve batı girişlerinin kontrolünü hala elinde bulundurduğunu belirten görgü tanığı, "Keskin nişancılar, sivilleri hedef almayı sürdürüyor. Kent merkezindeki binaların çatılarına yerleşmiş durumdalar... Geçen hafta 115 kişiyi kaybettik" dedi. -LİBYA DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI- Libya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Halit Kaim, hükümete bağlı birliklerin, koalisyon güçlerinin düzenlediği hava saldırısının ardından Ecdebiye kentinden çekildiklerini açıkladı. Kaim, gazetecilere yaptığı açıklamada, koalisyon güçlerinin Libya'da sivilleri korumakla ilgilenmediklerini, doğrudan muhaliflere yardım ettiklerini de kaydetti. Reuters ve Associated Press ajansları, daha önce görgü tanıklarına dayandırdıkları haberlerde, Libya'da muhaliflerin, Ecdebiye kentinin kontrolünü yeniden ele geçirdiğini bildirmişlerdi.