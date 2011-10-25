-Kaddafi, Berlusconi'den yardım istemiş PARİS (A.A) - 24.10.2011 - Libya'nın öldürülen devrik lideri Muammer Kaddafi'nin, 5 Ağustos'ta, "dostu" İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'ye bir mektup yazarak "Libyalıları öldüren bombardımanları durdurmasını" istediği bildirildi. Paris Match dergisinin internet sitesinde bugün yayınlanan ve "Sevgili Silvio" şeklinde başlayan mektubunda Kaddafi, "iki ülke halkları lehinde bir dostluk anlaşması imzaladığı dostunun bu tutumu karşısında şaşırdığını, Berlusconi'den bu savaşa destek olmadan önce arabuluculuk girişiminde bulunmasını ümit etmiş olduğunu" ifade ediyor. Dergiye göre, Kaddafi mektubunda, "Berlusconi'yi sorumlusu olmadığı bu konuda kınamadığını, çünkü Berlusconi'nin, ne kendisini ne de İtalyan halkını onurlandıran bu kötü eylemlerden yana olmadığını çok iyi bildiğini, Berlusconi'nin bundan vazgeçme imkanının bulunduğunu" yazıyor. Mektupta Kaddafi, Berlusconi'den Libyalıları öldüren bu bombardımanları durdurmasını ve İtalyan başbakanından bunun için müttefikleri ve dostlarıyla konuşmasını talep ediyor. Mektubun, Kaddafi'nin arkadaşı olan bir İtalyan çift tarafından Ağustos başında Roma'da İtalyan yetkililere teslim edildiği belirtildi.