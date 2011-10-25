T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kaddafi, Berlusconi'den yardım istemiş PARİS (A.A)

25 Ekim 2011 02:47

-Kaddafi, Berlusconi'den yardım istemiş PARİS (A.A) - 24.10.2011 - Libya'nın öldürülen devrik lideri Muammer Kaddafi'nin, 5 Ağustos'ta, "dostu" İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'ye bir mektup yazarak "Libyalıları öldüren bombardımanları durdurmasını" istediği bildirildi. Paris Match dergisinin internet sitesinde bugün yayınlanan ve "Sevgili Silvio" şeklinde başlayan mektubunda Kaddafi, "iki ülke halkları lehinde bir dostluk anlaşması imzaladığı dostunun bu tutumu karşısında şaşırdığını, Berlusconi'den bu savaşa destek olmadan önce arabuluculuk girişiminde bulunmasını ümit etmiş olduğunu" ifade ediyor. Dergiye göre, Kaddafi mektubunda, "Berlusconi'yi sorumlusu olmadığı bu konuda kınamadığını, çünkü Berlusconi'nin, ne kendisini ne de İtalyan halkını onurlandıran bu kötü eylemlerden yana olmadığını çok iyi bildiğini, Berlusconi'nin bundan vazgeçme imkanının bulunduğunu" yazıyor. Mektupta Kaddafi, Berlusconi'den Libyalıları öldüren bu bombardımanları durdurmasını ve İtalyan başbakanından bunun için müttefikleri ve dostlarıyla konuşmasını talep ediyor. Mektubun, Kaddafi'nin arkadaşı olan bir İtalyan çift tarafından Ağustos başında Roma'da İtalyan yetkililere teslim edildiği belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24