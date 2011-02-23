-KADDAFİ BERLUSCONİ İLE TELEFONLA GÖRÜŞTÜ TRABLUS (A.A) - 22.02.2011 - İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi ile telefonla görüşen Libya lideri Muammer Kaddafi, ülkesinin iyi durumda olduğunu söyledi. Libya'nın resmi haber ajansı Jana'nın haberine göre, Kaddafi Berlusconi'ye, "ülkesindeki gelişmelerle ilgili gerçek haberlerin, Libya medyasında yer aldığını" söyledi ve Libya'daki durumun iyi olduğu konusunda teminat verdi. Haberde, "Kardeş lider telefon görüşmesi sırasında arkadaş Berlusconi'ye, Libya'nın iyi olduğu, ülke halkının güvenlik, istikrar ve ulusal birliğe bağlı olduğu konusunda teminat verdi. Gerçekleri öğrenmek isteyenler Libya medyasını izlemeli ve hainlerin, satılmışların organlarınca yayılan uydurma haberlere itibar etmemeli" denildi. Ekonomik açıdan, dünyanın önemli petrol üreticilerinden Libya'daki kanlı olaylar, ham petrol fiyatını 2008'den bu yana en yüksek düzeye çıkarırken, Petrol İhraç eden Ülkeler Örgütü (OPEC) gerekirse üretimin artırılabileceğini ve dünyanın petrol ihtiyacının karşılanmakta olduğunu bildirdi. Buna karşılık, Libya'yı İtalya ve Avrupa'ya bağlayan doğalgaz boru hattında sevkıyat kesildi.