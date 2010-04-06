Kaddafi benzetmesi Ankara'yı kızdırdı

T24- İsrail Dışişleri Bakanı Lieberman'ın Başbakan Erdoğan'ı Kaddafi'ye benzetmesine Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi: "İsrail Dışişleri Bakanı haddini aştı."

Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman’a atfen İsrail basınında yayınlanan Sayın Başbakanımıza yönelik haddini aşan, yakışıksız ve hiçbir gerçekle bağdaşmayan ifadeleri şiddetle kınıyor ve reddediyoruz. Bu ifadeleri Dışişleri Bakanlığı görevini üstlenmiş bir şahsın sarf etmesi İsrail adına üzüntü vericidir.

Türkiye’nin İsrail’e yönelik politikası ve söylemi bölgesel barış ve istikrarın korunmasını gözeten ilkesel bir tutum çerçevesinde şekillenmektedir. Bu bağlamda, İsrail’in bölgede güven ortamının tesis edilmesine ve kalıcı barışa gidecek yolun açılmasına hizmet etmeyen faaliyetleri tarafımızdan eleştirilmektedir ve eleştirilmeye devam edilecektir.

Dolayısıyla, Sayın Başbakanımızın barışın sağlanmasının ve insan haklarının korunmasının önemine vurgu yapan ifadelerinin aşırılık olarak tanımlanması hiç bir insaf ölçüsüne sığmayan haksız ve vahim bir çarpıtma teşkil etmektedir.

Bahse konu açıklama İsrail Dışişleri Bakanı Lieberman’ın uluslararası ilişkilerin yürütülmesinde yerleşik diplomatik nezaket kurallarını hiçe saymaya dönük tutumunun devam ettiğini göstermektedir.

İsrail’i bu anlamsız ve kabul edilmez yaklaşıma bir an önce son vererek aklıselim ile hareket etmeye davet ediyoruz."

İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'in Gazze ve Kudüs'e yönelik son eleştirilerinin ardından, Erdoğan'in "giderek, Libya lideri Muammer Kaddafi'ye dönüştüğünü" öne sürmüştü.