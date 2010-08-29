-KADDAFİ AVRUPA'YI İSLAM'A DAVET ETTİ ROMA (A.A) - 29.08.2010 - Libya'da 41 yıldır yönetimde olan 68 yaşındaki Albay Muammer Kaddafi, resmi bir ziyaret için geldiği Roma'da ilk iş olarak, İtalya'daki hostes ve manken ajansı Hostessweb tarafından bulunan hostes kızlarla buluştu. Kaddafi'nin kızlara seslenerek "İslam tüm Avrupa'nın dini haline gelmelidir" dediği öğrenildi. Kaddafi'nin, Roma'daki Libya Akademisi'nde, her birine birer Kur'an-ı Kerim hediye ettiği hostes kızlara hitaben yaptığı konuşmada, ''Sizleri İslam'a çağırıyorum. Müslüman olun. Hz. Muhammed son peygamberdir'' dediği öğrenildi. Kaddafi ile kızların buluşması basına kapalı olarak gerçekleştirildi. İçerde konuşulanlar ise buluşmaya katılan genç kızların verdikleri bilgiler sayesinde öğrenilebildi. 19 yaşındaki Sara Perugini, Kaddafi'nin ''Müslüman olun. Hz. Muhammed son peygamberdir'' dediğini belirtti. Erika adlı bir hostes kız ise Libya liderinin, ''İslam tüm Avrupa'nın dini haline gelmelidir'' dediğini aktardı. Edinilen bilgilere göre, Kaddafi, Cortina d'Ampezzo caddesindeki Libya Akademisi'nde, Libya'nın Roma Büyükelçiliği yetkililerinin Hostessweb ajansının yardımıyla toplanan kızlara hitaben yaptığı konuşmada, 2009'da Roma'da bedevi çadırında topladığı hosteslerle buluşmasındakine benzer bir üslupla yine Yeşil Kitap ve Kur'an'dan söz etti. Libya liderini ''etkileyici'' olarak niteleyen Erika isimli genç kız, ''Kaddafi son derece nazik davrandı. Bize Kur'an'ı anlattı. Her zaman olduğu gibi beni müthiş etkiledi'' dedi. Erika, ''Ben 2009'da Roma'daki buluşmaya da katılmıştım. Bugünkü buluşmaya katılanlar arasında Müslümanlığı benimsemiş üç kız da vardı'' diye konuştu. Erika, Müslümanlığı benimsemiş olan üç kızın bugünkü buluşmada Kaddafi tarafından takdirle karşılandığını da kaydetti. Kaddafi, 2009 Kasım'ında Roma'ya FAO zirvesi için geldiğinde de 200 hostes kızla bir araya gelmişti. Hostessweb ajansı, yaşları 18-35 arasında değişen hostes kızlara 2009'da Kaddafi'yle randevuya katılma karşılığında kişi başına 50-75 avro para ödemişti.