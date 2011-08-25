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Dünya

Kaddafi: Asiler için güvenli yer olmayacak TRABLUS (A.A)

25 Ağustos 2011 22:48

-Kaddafi: Asiler için güvenli yer olmayacak TRABLUS (A.A) - 25.08.2011 - Nerede olduğu bilinmeyen Libya lideri Muammer Kaddafi, "Halkın büyük çoğunluğu bizimle birlikte, asiler için güvenli yer kalmayacak" dedi. Kaddafi, yandaşı olan El Oruba televizyonundaki konuşmasında, "Başkent Trablus'u silahlı mücadeleyle savunmak gerek. Düşmana direnmek gerek. Kadınlarıyla çocuklarıyla tüm halkın Libya'nın kurtuluşu için direnmesi gerek. Tüm kabileler düşmanla savaşmalı" diye seslendi.  "Düşman faredir sıçandır. Haçlıdır. Gavurdur, kafirdir" diyen Kaddafi, "Ülkemizin yabancı ajanlardan temizlenmesi gerek" dedi.  Kaddafi, "Libya emperyalistlerin değil. Fransa'nın, Sarkozy'nin, İtalya'nın değil. Başkent sizindir. NATO'ya bağlı olanların değil" şeklinde konuştu.

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