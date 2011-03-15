-KADDAFİ: ARKADAŞIM SARKOZY DELİ BERLİN (A.A) - 15.03.2011 - Libya lideri Albay Muammer Kaddafi, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy için "Arkadaşım ama delidir" ifadesini kullandı. Kaddafi Alman televizyonu RTL'ye yaptığı açıklamada, "O benim arkadaşım, ama sanırım biraz deli. Psişik bir hastalıktan mustarip. Bunu etrafındakiler söylüyor. İş arkadaşları psişik bir rahatsızlığı olduğunu söylüyorlar" dedi. Ülkesinde bir halk ayaklanmasıyla karşı karşıya kalan Kaddafi, bu "hastalığın" Libya ajansı Jana'da sözü edilen "büyük sırla" bir alakası olup olmadığını ise belirtmedi. Ülkesindeki olaylardan, "150-200 kişinin öldüğü bir küçük olay" şeklinde söz eden Kaddafi, ayaklanmanın kırılacağını ve her şeyin normal hale geleceğini söyledi. ABD ve Avrupalıların kendisine yönelik eleştirilerine "Onları hayal kırıklığına uğratacak ne yaptım ben. Benim resmin makamım yok, dolayısıyla eleştirilemem. İngiltere Kraliçesi Elizabeth'i siyasetinden dolayı eleştirebiliyor muyuz" diye sordu. Kaddafi, ülkesinin gelecekte Batılı ülkelerle iş yapmayacağını da kaydetti ve "Rusya, Hindistan ve Çin'de yatırım yapacağız. Batıyı unutabiliriz" dedi, ancak Almanya'yı, "duyarlı davranışından dolayı" bunun dışında tuttu. -KADDAFİ'NİN 2 SAVAŞ GEMİSİ BATIRILDI- Libya lideri Kaddafi'ye bağlı iki savaş gemisinin batırıldığı bildirildi. El Cezire televizyonu, Muhaliflerin, Kaddafi güçlerine ait iki savaş gemisini batırdığını duyurdu. Öte yandan, televizyon kanalı, Kaddafi güçlerinin Zuvara kentinin kontrolünü ele geçirdiğini belirtti.