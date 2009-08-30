Kaddafi 40 yıldır iktidarda

Libya lideri Albay Muammer Kaddafi, 1 Eylülde, iktidara gelişinin 40. yılını kutlayacak.

Bir zamanlar kendini "Afrika krallarının kralı", "rehber" ilan eden, yıllar içinde Batılıların vazgeçilmez ortağı haline gelen Kaddafi, Gabon Devlet Başkanı Ömer Bongo'nun haziranda ölümünden beri artık "Afrika devletlerinin liderlerinin duayeni" olarak anılmaya başladı.

Kendi anlatımıyla 1942'de Sirte'de bir Bedevi çadırında dünyaya gelen Kaddafi, Gaddafa aşiretine mensup bir çobanın oğluydu. 1965'te orduya katılmadan önce dini eğitim aldı. 1 Eylül 1969'da tek bir damla kan dökülmeden darbe yapıp yaşlı Kral İdris'i devirdiğinde 27 yaşındaydı.

1977'de halkın seçilmiş halk komiteleriyle yönetime katıldığı "kitlelerin devleti" olarak tanımladığı "cemahiriye"yi ilan etti. Kendisini de "devrim rehberi" ilan eden Kaddafi'nin yetkisi aynen kaldı. Kaddafi'nin yaşam tarzı, geleneksel kıyafetleri, az nüfuslu bu zengin petrol ülkesini idare ediş biçimine Batılılar kadar Araplar da pek sıcak yaklaşmadı, siyaseti "münasebetsiz ve önceden kestirilemez" olarak algılandı.

Konuklarını çadırda ağırlamayı seven Kaddafi'nin kadın hayranları da çok. Genellikle "amazonlarım" dediği asker kıyafetli kadınların çevrelediği Kaddafi, başta deve sütüyle olmak üzere basit bir beslenme tarzına sahip.

Teatral bir kişiliğe sahip olan Albay, 1988'deki bir Arap zirvesinde, sağ eline giydiği beyaz eldivenini, "Böylece kanlı elleri sıkmaktan kurtulduğunu" söyleyerek açıklamıştı. Bir sonraki zirvede de eski Suudi Arabistan Kralı Fahd'ın yanında bir sigara yakıp dumanını da her seferinde Krala üflemişti.

"Yeşil Kitap"ı, "insanlık için tek çözüm" olarak gören Kaddafi, demokrasinin sandıklarla tesis edilemeyeceğini ve seçimlerin bir "maskaralık" olduğunu düşünüyor.

90'lı yıllarda uluslararası sahnede zayıflayan Kaddafi, Arap ortakları tarafından da hayal kırıklığına uğratılınca kara Afrika'ya yüzünü dönüp, bu kez de bir "Afrika Devletler Birliği" için çabalamaktan asla vazgeçmedi.

Yıllar boyu "terörist devlet lideri" olan Kaddafi, Batı ile barışmaya karar verdi ve 2003'te bütün dünyaya sürpriz yaparak, gizli kitle imha silahları geliştirmekten vazgeçtiğini ilan etti. Sonra da Lockerbie saldırısıyla Nijer'de Fransız uçağına saldırıda ülkesinin rolünü kabul etti ve kurbanların ailelerine tazminat ödedi.

Ve eski "parya" sonunda Batı'ya açıldı. Libya'da Batılı liderleri ağırladı, kendisini de Paris'te, Roma'da kırmızı halıyla karşılattı.

İtalya ile sömürge döneminden kalma sorunlarını da geçen yıl çözen Kaddafi, kısa süre önce de oğlu Hannibal'i gözaltına alan İsviçre'ye özür diletti. Üstelik söz vermesine rağmen, sağlık nedenleriyle salıverilen Lockerbie zanlısı Abdülbaset Ali Muhammed El Megrahi'yi "kahraman" gibi karşılayıp İngiltere ve ABD'yi kızdırdı.

