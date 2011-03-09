-KADDAFİ: "TÜRKLER KARDEŞİMİZ" ANKARA (A.A) - 09.03.2011 - Arap dünyasında yaşanan halk ayaklanmaların merkezi konumundaki Libya'nın lideri Muammer Kaddafi, Türklerle Libyalıların kardeş olduğunu belirterek, "Hepimiz Osmanlıyız"dedi. TRT Türk televizyonunda yayınlanan "Dünyamız Detay" adlı programda konuşan Kaddafi, Libya'da yaşanan olayları değerlendirirken, olayların El Kaide terör örgütü ile bu örgütün Libya'daki uzantılarıyla bağlantılı olduğu yönündeki iddiasını tekrarladı. Libya'da 25 bin kadar Türk işçisinin bulunduğu hatırlatılarak Türk halkı hakkındaki düşüncelerinin sorulması üzerine Kaddafi, "Türkler kardeşimiz, tarihimiz bir, yüzlerce yıl birlikte yaşamış bir halkız. Hepimiz Osmanlıyız. Tarihimiz bu, bundan kurtulamayız" diye konuştu. Libya'nın lideri, Türk işçilerinin Libya'dan ayrılmasından üzüntü duyduğunu ifade ederek, Türk işçilerinin Libya'ya dönmeleri halinde "kapıların kendilerine açık olduğunu" söyledi. Libya'nın başında kalması durumunda halkın talepleri doğrultusunda ne gibi düzenlemeler yapmayı düşündüğü hakkındaki bir soru üzerine Kaddafi, sorunların silahla çözülemeyeceğini belirterek, Libya'da yerel yönetimlerinin rolünü artıracağını kaydetti. Kaddafi, Libya'daki sorunların ortak bir komisyon kurularak çözülebileceğini savundu. Libya'daki muhaliflere karşı savaşmak üzere özellikle Çad'dan paralı askerler getirildiği iddialarının hatırlatılması üzerine Kaddafi, sınır bölgesi Tabu'daki halkın bir kısmının Çad'da yaşamasına karşın aslen Libyalı olduğunu, aynı şekilde ülkede, bir kısmı Cezayir ve Tunus'ta yaşaşan Libya asıllı Tavarıkların da bulunduğunu ifade ederek, Libya ordusunda görev yapan bu kişilerin bu nedenle yabancı sayılamayacaklarını belirtti.