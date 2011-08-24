-Kaddafi: "Taktik gereği" çekildik TRABLUS (A.A) - 24.08.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi, Bab'ül Aziziye karargahından "taktik gereği" çekildiklerini belirtti. El Oruba televizyonuna göre, Trablus'ta yerel bir radyoya konuşan Kaddafi, NATO'nun 64 hava saldırısıyla yerle bir olan karargahtan çekilmelerinin "taktiksel bir hamle" olduğunu söyledi. Kaddafi ayrıca, NATO'ya karşı savaşında ''ya Şehit olacağız ya da zafer kazanacağız'' açıklamasında bulundu. Kaddafi'nin Bab'ül Aziziye karargahının tamamen muhaliflerin kontrolüne geçtiği açıklanmıştı.