-KADDAFİ: "HALK BENİM TARAFIMDA" ROMA (A.A) - 15.03.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi, halkın kendi tarafına geçtiğini söyledi. Kaddafi, İtalyan "Il Giornale" gazetesine verdiği demeçte, "isyancıların umudunun artık tükendiğini, bu davanın onlar için kaybedildiğini" belirtti. "İsyancılar için iki seçenek var; teslim olmak ya da kaçmak" diyen Libya lideri, "Bu teröristler, kadınlar da dahil olmak üzere sivilleri kalkan olarak kullanıyor" diye konuştu. İsyancıların kontrolü altındaki büyük kentlerde "kan akma riskiyle" ilgili olarak da Kaddafi, askerlere isyancıları kuşatma emri verildiğini vurgulayarak, "Terörle mücadele etmek gerek. Bu nedenle kıyımları önlemek için hızla ilerliyoruz. Teslim olurlarsa onları öldürmeyiz" dedi. İsyancılarla görüşmeyeceğini ifade eden Kaddafi, "Kimle diyalog? Usame Bin Ladin'e bağlı teröristlerle müzakere mümkün değil. Onlar bile diyaloğa inanmıyor, sadece savaşmayı, öldürmeyi, öldürmeyi, öldürmeyi düşünüyorlar" diye konuştu. "Uluslararası toplumun Libya'da gerçekten olup biteni bilmediğini" kaydeden Kaddafi, "Halk benimle, gerisi propaganda olarak kalacak" dedi. Bingazi'dekilerin isyancılardan korktuğunu söyleyen Kaddafi, halkın isyancılardan kurtarılması gerektiğini belirterek, "Halk, 'bizi bu çetelerden kurtarın' diyor" diye konuştu. İtalya başta olmak üzere Avrupalıların tavrının kendisini büyük hayal kırıklığına uğrattığını ifade eden Kaddafi, "Gerçekten şoke oldum, ihanete uğramış gibi hissediyorum. (İtalya Başbakanı Silvio) Berlusconi'ye ne diyeceğimi bilmiyorum" dedi.