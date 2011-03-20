-KADDAFİ: "AFRİKA SAVAŞ ALANI HALİNE GELDİ" KAHİRE (A.A) - 20.03.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi, Akdeniz ve Kuzey Afrika'nın "savaş alanı" haline geldiğini söyledi. Kaddafi yaptığı açıklamada, Akdeniz ve Kuzey Afrika ülkelerinin çıkarlarının, "şu andan itibaren tehlike altında olacağını" söyleyerek, Libyalıların, "sömürgeci, Haçlı saldırısına karşı koyacağını" belirtti. Kaddafi, Afrikalılara, Araplara, Latin Amerikalılara, Asyalılara, "düşmana karşı Libya'nın yanında yer almaları çağrısı yaptığını" belirtti. Kaddafi, silah depolarını, Libya'yı savunmak üzere Libyalıları her tür silahla donatmak üzere açacaklarını belirtti.