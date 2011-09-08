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Dünya

Kaddafi 29 ton altın sattı!

Libya lideri Muammer Kaddafi'nin ülkenin altın rezervinin bir bölümünü maaşları ödeyebilmek için sattığı bildirildi.

08 Eylül 2011 03:00

T24 - Libya lideri Muammer Kaddafi'nin ülkenin altın rezervinin bir bölümünü maaşları ödeyebilmek için sattığı bildirildi.

Libya lideri Muammer Kaddafi'nin ülkenin altın rezervinin bir bölümünü maaşları ödeyebilmek için sattığı bildirildi. 



Libya Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Kasım Aziz, BM yaptırımı altında nakit sıkıntısı çeken rejimin, maaşları ödeyebilmek için Nisan ayında 1,4 milyar dolar karşılığında 29 ton altını yerel tüccarlara sattığını belirtti.

Libya'nın 145 ton altın rezervi bulunduğu sanılıyor.


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