Kadavraya saygı töreni: Tabutunu, bedenini bağışladığı tıp öğrencileri taşıdı

2012 yılında yaşamını yitiren ve bedenini kadavra olması için bağışlayarak 400 öğrencinin eğitimine katkıda bulunan gazeteci Yaşar Sezginer için Ege Üniversitesi Anatomi Ana Bilim Dalı tarafından kadavraya saygı ve teslim töreni düzenlendi.

Bedenini tıp öğrencilerinin eğitimi amacıyla bağışlayan ve 2.5 yıldır öğrencilerinin eğitiminde kullanılan Yaşar Sezginer'in cenazesi, 2 Kasım Pazar günü toprağa verilmek üzere çok sayıda tıp öğrencisinin omuzlarında İstanbul'a uğurlandı.

E.Ü Muhittin Erener Amfisi'nde düzenlenen törene, E.Ü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yeşim Kirazlı, E.Ü. Anatomi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Lokman Öztürk, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamil Kumanlıoğlu, Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Malas, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Misket Dikmen, eşi Berrin Sezginer, kızı Mehveş Isı, yakınları ve çok sayıda tıp öğrencisi katıldı.

‘Gurur duyuyoruz’

Törende ilk sözü alan Yaşar Sezginer'in kızı Mehveş Isı, babasını bilime hizmet etmiş şekilde uğurlamaktan gurur duyduklarını belirterek, "Bu bağışın sonunda başka hayatların da kurtulabileceğini ve babamın bedeninin tıp öğrencilerinin eğitimine büyük katkılar sunduğunu gördüğümüz için gururluyuz" dedi.

E.Ü Anatomi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Lokman Öztürk de, Yaşar Sezginer'in yaşamı boyunca olduğu gibi yaşamını yitirdikten sonra da insanlığa hizmet ettiğini belirterek, onun vasiyetini yerine getirerek bilime katkı sağlayan ailesine teşekkürlerini iletti.

‘Kadavra sıkıntısı had safhada’

Kadavra bağışının önemine dikkat çeken, Prof. Dr. Öztürk, şunları söyledi:

"Ölümünden 5 yıl önce bedenini bağışlayan ve 2012 yılında Üniversitemize teslim edilen Yaşar Sezginer'in bedeni üzerinde bugüne kadar 400 öğrenci eğitim gördü. Bugün Türkiye'de 83 Tıp Fakültesi var ve bunların 78 tanesi aktif olarak eğitim veriyor. Türkiye'de kadavra sıkıntısı had safhada. İnsanların ön yargılarından arınarak daha çok bağış yapmasını bekliyoruz. Böyle cesur yürekli insanlar olduğu sürece öğrencilerimiz çok daha donanımla bir şekilde insanlığa ve bilime hizmet etmeye devam edeceklerdir."

200 öğrenciye bir kadavra

Törende Tıp Fakültesi öğrencileri adına bir konuşma yapan 2'nci sınıf öğrencisi Derya Zengin, bağışı nedeniyle Yaşar Sezginer'e ve ailesine minnet duyduklarını ifade etti. Dini inanışlar ve toplum baskısı nedeniyle Türkiye'de kadavra bağış oranının istenilen düzeyde olmadığını belirten Zengin, yurtdışında her 10 öğrenciye 1 kadavra düşerken, Türkiye'de ise her 200 öğrenciye bir kadavra düştüğü bilgisini verdi.

E.Ü Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamil Kumanlıoğlu da, kadavra bağışlarının birçok hekimin yetişmesine öncülük ettiğini dile getirerek, "Bu bağışlar sayesinde insan vücudu her yönüyle inceleniyor ve çok sayıda hastalığa çare bulunmasının önü açılıyor. Temennimiz ülkemizdeki kadavra bağışının artması" diye konuştu.

Toprağa verilecek

İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) üyesi, sürekli basın kartı sahibi Yaşar Sezginer, 10 Mayıs 2012 günü İzmir'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Sezginer, vefatından tam 5 yıl önce vücudunu tıp araştırmalarında kullanılmak üzere Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne bağışladı. Bedeni, 2.5 yıl boyunca tıp öğrencilerinin eğitiminde kullanılan Yaşar Sezginer'in cenazesi, 2 Kasım Pazar günü İstanbul'da toprağa verilecek. Yaşar Sezginer'in cenazesi Kozlu Camisi'nde öğle namazını takiben kılınacak cenaze namazının ardından Eyüp Sultan'daki aile mezarlığına defnedilecek.