-KADADFİ MİSRATA'YA SALDIRACAK TRABLUS (A.A) - 17.03.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi, kendisine bağlı güçlerin ülkenin başkenti Trablus'un 150 kilometre doğusunda yer alan Misrata kentini yeniden ele geçirmek için çok önemli bir saldırı başlatacağını duyurdu. Sözleri Libya ulusal televizyonu tarafından aktarılan Kaddafi, Misrata için savaşın dün başladığını ve bugün de kenti ele geçirmek için nihai bir saldırı başlatılacağını belirtti. Ülkenin 3'üncü büyük kenti olan 500 bin nüfuslu Misrata kökenli gençlerle konuşan Kaddafi gençlere hitaben yaptığı konuşmada, "Silah kullanmayı öğreneceksiniz ve savaşa katılacaksınız, kenti bir avuç delinin elinde rehin bırakmayın" diye konuştu. Kaddafi'ye bağlı güçlerin, ülkenin batısında muhaliflerin denetiminde kalan tek kent olan Misrata'ya dün düzenlediği topçu saldırısında 11 kişi ölmüş 20 kişi de yaralanmıştı. -BİNGAZİ'Yİ GERİ ALMAMIZ İÇİN SAVAŞACAĞIMIZI SANMIYORUM" Lübnan televizyon kanalı LBC'nin sorularını yanıtlayan Kaddafi, isyancıların kalesi haline gelmiş olan Bingazi'yi yeniden ele geçirilmesi için savaş verilip verilmeyeceği sorusuna, "Hayır, hayır, sanmıyorum" şeklinde cevap verdi. Kaddafi yaptığı açıklamada, "İsyancılar tarafından tutulan bütün yerler halkın yardımıyla teker teker temizleniyor" diye konuştu. İsyancıları "terörist" ve "El Kaide elemanı" olarak niteleyen Kaddafi, durumun üstesinden geleceğini ve isyancıların yenildiğini söyledi. -TAV, LİBYA'YA DÖNMEYE HAZIRLANIYOR TAV Grubu Üst Yöneticisi Sani Şener, yaşananlar nedeniyle ara verdikleri Trablus Havalimanı'nın inşaatına devam etmeleri için kendilerine davet geldiğini belirterek, ''İki mühendisi Libya'ya gönderdik. Orada son duruma bakıyorlar. Eğer çalışabilecek durum olursa Libya'ya dönmeyi umut ediyoruz'' dedi. Şener, yatırımları incelemek için geldiği Tunus'ta yaptığı açıklamada, kendilerinin Tunus'taki en büyük yabancı yatırımcı olduğunu bildirdi. TAV İnşaat ile havalimanlarını, TAV Havalimanı ile de bunların işletmesini yaptıklarını anımsatan Şener, Libya'daki Trablus Havalimanının inşasını kendilerinin üstlendiğini belirtti. Yaşananlardan dolayı bu ülkeyi geçici olarak terk ettiklerini ve bu inşaatı durdurduklarını ifade eden Şener, yakın zamanda Libya'ya döneceklerini söyledi. TAV İnşaata yönelik ortaklarıyla Malta'da ofis kurduklarını belirten Şener, ''Libya'dan bizi bugünlerde geri çağırdılar. Bununla ilgili 'gelin başlayın inşaata' diye yazı yazdılar. Son durumu gözden geçiriyoruz. İki mühendisi Libya'ya gönderdik. Orada son duruma bakıyorlar. Eğer çalışabilecek durum olursa Libya'ya dönmeyi umut ediyoruz'' diye konuştu. Karışıklıklar bir süre devam etse de Trablus'ta güvenlik konusunda bir sıkıntı olmayacağına inandıklarını vurgulayan Şener, Libya'daki havalimanı inşaatının yarısına yakın bölümünün tamamlandığını da bildirdi. -''TUNUS'TA SIKINTILAR ORTADAN KALKIYOR''- Tunus'ta Enfidha ve Monastır Habip Burgiba Havalimanlarının işletmesini üstlendiklerini hatırlatan Şener, ülkede yaşananlara rağmen söz konusu havalimanlarında büyük bir sıkıntının yaşanmadığını belirtti. Sadece Monastır Habip Burgiba Havalimanında taksiciler ile hediyelik eşya ve bazı yiyecek içecek satan iş yerlerinde çalışanların gösteri yaptığını bildiren Şener, ''Hava yollarının Enfidha Havalimanını tercih etmesi üzerine yolcular oraya yöneliyor. Böyle olunca Monastır'dakiler 'yolcumuz düşerse biz ne yaparız' anlayışı ile gösteri yapıyorlar. Bu gösteriyi yapanlar bizim işçilerimiz değil'' diye konuştu. Sözleşmelerinin olduğunu ve bu havalimanını işletmeye devam edeceklerini vurgulayan Şener, ''Türkiye'deki demokrasinin ve iletişimin kıymetini bilmemiz lazım. Devrimin ardından Tunus'ta artık basit söylentilerle kitleler harekete geçebiliyor. Bazı insanlar yersiz sözlere inanabiliyor. Daha önceki dönemde iletişimin çok baskı altında tutulmasından dolayı insanların yap-işlet-devret modelinden, özelleştirmeden tam olarak bilgisi yok. O nedenle devrimin ardından Monastır Havalimanında bazı sıkıntılar yaşandı'' dedi. Yaşanan gösterilerin sona ermesi konusunda Tunus'taki hükümet yetkilileri ile görüştüklerini ve bu sorunun kısa sürede çözüleceğini vurgulayan Şener, ülkede sıkıntıların ortadan kalktığını turistlerin de gelmeye başladığını söyledi. Tunus'ta bu sürecin doğru yönetilmesi durumunda büyük gelişmelerin sağlanacağına inandığını dile getiren Şener, ülkeye bundan sonra daha fazla yabancı yatırımcının gelebileceğini vurguladı. Dünyada küreselleşme sonucu herkesin uçmaya mecbur olduğunu ifade eden Şener, TAV Grubu olarak dünyanın birçok yerinde yatırımlar yapmaya devam edeceklerini bildirdi. ''Hiçbir zaman finansal ve operasyonel kapasitemizin üzerinde büyümeyeceğiz. Daima akıllı büyümeye gideceğiz'' diyen Şener, aksi takdirde hüsrana uğramanın kaçınılmaz olacağını da kaydetti.