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Dünya

Kaczynski'nin yerine kardeşi mi geçecek?

Polonya’nın efsanevi lideri Lech Kaczynski ikiz kardeşi Yaroslav’la birlikte bir parti kurmuştu.

10 Nisan 2010 03:00

T24 - Polonya’nın efsanevi lideri Lech Kaczynski ikiz kardeşi Yaroslav’la birlikte bir parti kurmuştu. Şimdi ülkede Kaczynski'nin yerine kardeşinin geçeceği söyleniyor.


Yüzde 54 oyla devlet başkanı seçildiği 2005 yılına kadar Varşova belediye başkanlığı yapan Kaczynski, Avrupa'nın en tartışmalı liderlerinden biri haline geldi. Bir dönem ikizi Yaroslav Kaczynski de ülkenin başbakanlığı görevini yürütmüştü.


Hürriyet'in haberine göre Kaczynski, Avrupa'da özellikle Almanya'yla yaşadığı tartışmalarla ön plana çıktı. İkizinin başbakan olduğu dönemde, Almanya'yı Polonya'nın egemenliğine bir tehdit olarak gördüklerini ifade etmişlerdi.


Kaçinski kardeşlerin bu yaklaşımı dünyada tepki çekse de kendilerine geniş bir halk desteğini de beraberinde getirdi.

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