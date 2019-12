Kaczynski'nin inadı düşürdü

T24 - Katin katliamında ölen 22 bin Polonya askeri için düzenlenen töreni kaçırmak istemeyen Devlet Başkanı’nın pilota iniş için baskı yaptığı uçağın dördüncü iniş sırasında çakıldığı iddia edildi



Polonya Devlet Başkanı Lech Kaczynski’nin de aralarında bulunduğu 97 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının ardından, Rus ve Polonyalı uzmanlar uçağın karakutularını birlikte incelemeye başladı. Rusya’nın batısındaki Smolensk Havaalanı yakınlarında düşen uçak için Rusya 40 kişilik bir soruşturma ekibi kurdu. Ruslara göre, kaza pilot hatası sonucu meydana geldi. Rus yapımı 20 yaşındaki Tupolev TU-154 tipi uçaktaki teknik arıza ihtimalini reddeden Rus yetkililere göre, pilot sis uyarısına rağmen Smolensk’e inmekte ısrar ettiği için kaza oldu.





Rus Soruşturma Komisyonu Şefi



Alexandre Bastrykine, pilot ile kule arasında geçen konuşmalar konusunda Rusya Başbakanı Vladimir Putin’e bilgi verirken, “Bir bobini deşifre ettik, elde ettiğimiz kayıt, uçakla ilgili teknik sorun bulunmadığını doğruluyor” dedi.





Pilot tecrübesizdi



Polonya gazetesi “Fakt” ise pilot Arkadiusz Protasiuk’un (36) tecrübesiz olduğunu belirtti. Gazete, Protasiuk’un askeri okuldan mezun olduktan sonra 1997’den beri pilot olarak görev yaptığını yazdı. 2009’dan bu yana birinci pilot olarak çalıştığı belirtilen Protasiuk’un şu ana kadar 1939 saat uçuş tecrübesi olduğu belirtildi. İkinci pilot Robert Karol’un da 3521 saat uçuş tecrübesine sahip olduğu açıklandı. Rus pilotlar, Smolensk’e sisli havalarda pilotların en fazla 2 iniş denemesi yaptığını, sonra başka alana indiğini açıkladı.





İçeriden baskı gördü



Rus pilotlar, uçağı indirmesi için pilota içeriden baskı yapıldığı konusunda ısrarlı. Alman Bild gazetesine konuşan Havacılık Uzmanı Tomasz Szulc’a göre de kötü hava koşulları nedeniyle kule tarafından Moskova’ya yönlendirilmek istenen pilotun pisti 3 kez pas geçip 4. kez inişi denemesinin ardında Kaczynski’nin sabah saat 10.00’da Katin Katliamı’nda ölenleri anmak için düzenlenecek törene katılmak konusundaki ısrarı yatıyordu. Pilot uçağı Smolensk Havaalanı dışındaki bir alana indirdiği takdirde o törene katılmak isteyen heyet töreni kaçıracaktı. Szulc, 2008’de Gürcistan’ın Tiflis kentine giden Devlet Başkanı Kaczynski’nin, Rusya-Gürcistan gerilimi nedeniyle pilotun uçağı Devlet Başkanı’nın talimatına rağmen Tiflis yerine başka bir havaalanına indirdiğini ve bu olayın ardından Kaczynski’nin itaatsizlik suçlamasıyla pilotu kovduğunu anlattı. Szulc’a göre, pilot baskı hissettiği için inişte ısrar etmiş olabilir. Devlet Başkanı, geçtiğimiz hafta Rusya Başbakanı Vladimir Putin Katin katliamı ile ilgili törene Başbakan Donald Tusk’ı davet edip kendisine davet göndermemesi nedeniyle kendi heyetiyle Katin’e savaşta ölenleri anmaya gidiyordu.





Birlikte uçmama kuralına uyulmuyor



Polonya Devlet Başkanı Lech Kaczynski, eşi Maria, 2 devlet başkan yardımcısı, Genelkurmay Başkanı ve tüm kuvvet komutanlarının (hava, kara ve deniz) yaşamlarını yitirmesine yol açan kazanın ardından, ülkenin üst düzey kademesinin aynı uçakla törene gitmeleri eleştirilere yol açtı. Polonya Hükümet Koruma Bürosu Sözcüsü Dariusz Aleksandrowicz, “Böyle bir kurallarının olmadığını” açıkladı. 2008 yılı Eylül ayında Devlet Başkanı Kaczynski ve Başbakan Donald Tusk aynı uçakla Brüksel’deki AB zirvesine uçunca Polonya’da bu tartışma gündeme gelmişti. Ocak 2008’de de Polonya Hava Kuvvetleri’ne ait bir uçak üst düzey komutanları taşırken düşmüş ve 20 komutan hayatını yitirmişti. Batılı ülkelerde yazılı olmayan bir protokol kuralı gereği devlet başkanları ve başbakanlar aynı uçakla seyahet etmiyor, üst düzey askeri komutanlar, büyük şirketlerin yöneticileri de bu kurala uyuyor. Fakt gazetesinin haberine göre, Devlet Başkanı’nın ikizi olan Hukuk ve Adalet Partisi Lideri Jaroslaw Kaczynski de uçağa binecekti. Ancak son dakika da fikrini değiştirdi ve partisinden bir milletvekilini gönderdi.





Kaza yerine charter ile tek seferde gittiler



Polonya Başbakanı Danald Tusk ve uçak kazasında ölen Devlet Başkanı Lech Kaczynski’nin ikiz kardeşi, eski Başbakan Jaroslaw Kaczynski, kaza bölgesini ziyaret etti. Varşova’dan, kazanın meydana geldiği Rusya’nın Smolensk kentine giden başbakana bazı bakanlar da eşlik ederken, devlet başkanının kardeşinin, parti üyeleriyle birlikte bir charter uçağıyla kaza bölgesine gittiği belirtildi.





Devletin yarısı öldü



Devlet Başkanı ile birlikte ülkenin üst düzey siyasi ve askeri kişilikleri yaşamlarını yitirdi. Kazada ölen 97 kişiden 88’i resmi heyetteydi. Heyette Devlet Başkanı Kaczynkski, eşi Maria Genelkurmay Başkanı, Merkez Bankası Başkanı, Dışişleri Bakan Yardımcısı, Polonya’nın sürgündeki son Devlet Başkanı, Ulusal Güvenlik Bölümü Başkanı, 2 Devlet Başkanı Yardımcısı, Parlamento Başkan Yardımcısı, İkinci Dünya Savaşı Anıtları’nın korunmasından sorumlu Bakan, milletvekilleri, Sivil Haklar Komiseri, Başpiskopos ve Katin katliamında hayatlarını kaybedenlerin yakınları bulunuyordu.





İkizi ve kızından veda



Devlet Başkanı Lech Kaczynski’nin naaşı Smolensk- ’ten Varşova’ya gönderildi. Devlet Başkanı’nın ikiz kardeşi Jaroslaw Kaczynski ve Lech Kaczynski’nin kızı Marta tabutun önünde dua edip gözyaşı döktü. Polonya gazetesi Fakt’ın haberine göre, Lech Kaczynski kazadan 36 dakika önce uçaktaki uydu telefonundan ikizini aradı ve her planlandığı gibi yürüdüğünü ve uçağın Smolensk’e ineceğini söyledi. Ancak 36 dakika sonra uçak düştü. Polonya’da 1 hafta yas ilan edildi. Ülke çapında, kazada hayatını kaybedenlerin anısına iki dakikalık saygı duruşu yapıldı.





Uçan tabut Türkiye’de yasaklı



Polonya devletinin üst yöneticileri dahil 97 kişinin öldüğü kazada kullanılan Rus tipi Tupolev TU-154 model uçakların Türkiye’de uçuşu yaklaşık 10 yıl önce yasaklanmıştı. Türkiye’de faaliyet gösteren havayolu şirketleri, bu uçakları filolarına dahil edemiyorlar. Tupolev TU-154’ü kullanan yabancı havayollarının Türkiye’deki havalimanlarına inişine ise kontrollü olarak izin veriliyor. Dünyayı şoke eden kazada kullanılan uçağın Rus tipi Tupolev model uçak olması, gözleri bu uçağa çevirdi. Havacılık tarihinde pek çok kazaya karışan uçak, Türkiye’de de yasaklanmıştı. Konuya yönelik bilgi veren Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri, Tupolev’lerin Türkiye’de tescillenmediğini hatırlatarak, “Bu uçakların Türkiye’de kullanılmasına ve uçmasına izin vermiyoruz. Sicili bozuk bir uçak. Biz de neredeyse 10 yıldır bu uçakları tescillemiyoruz” dedi.





Türkiye’ye kontrollü inerdi



Yetkililer, Türk havayolu şirketlerinin kesinlikle bu uçakları Türkiye’ye sokamayacağını belirterek, bu uçağı kullanan yabancı havayolu şirketlerine de kontrollü olarak iniş izni verdiklerini kaydetti. Yetkililer, Rusya’da düşen uçağın Türkiye’ye inmek istemesi halinde, onlara da kontrollü iniş izni vereceklerini söyledi. Yetkililer, Havacılık Otoriteleri Birliği’nin belirlediği sertifikasyon standartları doğrultusunda bu uçuş yasağını verdiklerini anımsatarak, Türkiye’nin, birliğin yasağını uyguladığını aktardı.





Diyarbakır’da yaşanan kaza



Rusya’da düşen kazanın oluş biçimi ile 2003’te yaşanan Diyarbakır kazasının iniş sırasında ve havanın sisli olması nedeniyle benzeyip benzemediği sorusu da gündeme gelirken, havacılık uzmanları, söz konusu iki kazanın karşılaştırılmasının, elde yeterli veri olmadığı için şu aşamada mümkün olmadığını kaydetti. Yetkililer, her iki kazadaki uçak modellerinin farkına dikkat çekerek, Tupolev’in düşüş nedeninin ise şu an resmiyet kazanmadığını aktardı. Yetkililer, Diyarbakır uçağının ilk iniş denemesinde pisti pas geçmek isterken bunu başaramayıp, yere çakıldığını anımsattılar.