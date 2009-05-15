Kaczynski, Erdoğan'ı kabul etti

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Lech Kaczynski tarafından kabul edildi.



Cumhurbaşkanlığı Konutu'ndaki kabul basına kapalı gerçekleşti.



Erdoğan, kabulden önce Varşova'da eski kent olarak adlandırılan tarihi bölgede eşi Emine Erdoğan, Devlet Bakanı Zafer Çağlayan ve eşi Songül Çağlayan, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ve diğer yetkililerle gezdi ve bilgi aldı.



Erdoğan ve beraberindekiler, buradaki tarihi alanda bir kafede dinlenerek kahve içti.



Başbakan Erdoğan'a, tarihi mekanları gezerken Japon turistler ve alanda bulunanlar ilgi gösterdi. Erdoğan da İngilizce "merhaba" deyip el sallayarak karşılık verdi.



Bu arada, fuar için geldiklerini belirten bazı Türkler de Erdoğan ile bir süre sohbet etti.



Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra 1954 yapımı kulenin 30. katına çıkarak kenti izledi.

