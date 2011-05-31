KAÇUV'un 'Aile Evi' projesi!

T24 - KAÇUV (Kanserli Çocuklara Umut Vakfı), maddi sorunları nedeni ile kanser tedavileri aksama riski taşıyan 0 - 17 yaş arasındaki çocukların tedavilerinin sürekliliğini sağlamak amacı ile 2000 yılında İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Servisi’nde , çocukları tedavi görmekte olan aileler ve hekimlerin bir araya gelmesi ile kuruldu. Bugünlerde başlattıkları yeni bir projenin heyecanını yaşayan kurum üyeleri ‘Aile Evi’ çalışmasıyla tedavisi devam eden ancak kalacak yeri olmayan çocuklar için sesini duyurmaya başladı...



“Kanser” telaffuz edildiğinde herkesi bir umutsuzluk sarmaktadır. Oysa ki, çocukluk çağı kanserlerinin %70 – 80’ini artık günümüzde tedavi edilebilmektedir.



KAÇUV ailelere erken teşhisin ne kadar önemli olduğunun bilincini yaygınlaştırmaya çalışırken, bir yandan da tedavi gören çocuklara, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Şişli Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi ve Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi'nde, sosyal hayata adaptasyonu sürecinde de yoğun psikolojik destekler veriyor.



KAÇUV Yönetim Kurulu, sesini duyurmak ve daha fazla çocuğa ulaşmak için kısa bir mektupla seslendi:



Şimdi de tedavisi devam edip, kalacak yeri olmayan çocuklarımız için AİLE EVİ projesini tamamlıyoruz. Çok yakında hizmete açmak üzere tüm dostlarımıza ve Türkiye'ye duyuracağız.



Daha çok çocuğa ulaşmak ve sağlığına kavuşarak, kendine güveni olan, geleceğine umutla bakan bireyler olarak büyümelerini sağlamak için; O’nun çocuklarımızın kanserle yalnız mücadele etmesine izin vermeyin...



Ayda yapacağınız 50.-TL bağış karşılığında sizin de desteğiniz ile bir çocuğa daha ulaşarak, “Çocukluk Çağı Kanserleri’nin azalmasında” sizin de katkınız olsun.





