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Kaçtı denilen kadın albay teslim oldu: Bilgisayar kullanmam

Kaçma iddialarına da cevap veren Dönmez, ''O gün duruşmadaydım. Daha sonra hava almak için dışarı çıkmıştım" dedi

24 Eylül 2012 22:04

 

''Balyoz Planı'' davasında haklarında yakalama emri çıkarılan 69 sanıktan 6'sı daha tutuklandı. Kaçtığına yönelik haberlere tepki emekli albay Berna Dönmez, “Hayatımda hiç bilgisayar kullanmadım, suçumu bilmiyorum” dedi.
 
İstanbul Adalet Sarayı'na Merkez Komutanlığı görevlileriyle gelen “Balyoz Planı” davası sanıkları albaylar Yavuz Kılıç, Mesut Zafer Sarı, Süha Civan ve Çetin Can ile emekli albaylar Erdem Ülgen ve Berna Dönmez'in kimlik tespitleri yapıldı. Mahkemece, Kılıç, Sarı, Civan, Can, Ülgen ve Dönmez'in tutuklanmasına karar verildi.
 
Duruşma çıkışında basın mensuplarına, bir gazetede ''kararı duyup firar ettiği'' yönünde çıkan haberle ilgili açıklama yapan emekli Albay Berna Dönmez, ''O gün duruşmadaydım. Daha sonra hava almak için dışarı çıkmıştım. Karar okunmuş. Bana kararı söyledi. Fenalaşmam üzerine eşim beni eve götürdü. Hakkımda çıkan haberler tamamen yalan'' dedi.
 
 

‘Bilgisayar hiç kullanmadım'

 
 
Suçsuz olduğunu savunan Dönmez, ''Suçumun ne olduğunu bilmiyorum. Hayatımda hiç bilgisayar kullanmadım. Bilgisayarda ne yazılacağını dahi bilmem'' ifadesini kullandı.
 

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