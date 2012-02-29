T24- Balyoz davasında tanık olarak dinlenmesine karar verilen eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, adresinin polis tarafından bulunacağı haberlerine tepki gösterdi. Haberin kendisini üzdüğünü söyleyen Büyükanıt, "Yazılı tebligat gelmedi, Bir polis telefon etti ve mahkemenin cuma 09.30'da olacağını söyledi. Böylece bilgi sahibi oldum. Cuma gideceğim" dedi.

Milliyet gazetesi Ankara temsilcisi ve yazarı Fikret Bila, Yaşar Büyükanıt ile görüşmesini bugünkü (29 Şubat 2012) köşesine taşıdı. İşte o söyleşi:



Büyükanıt: Cuma günü mahkemede olacağım

İstanbul Özel Yetkili 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Balyoz davasında eski Genelkurmay başkanları Yaşar Büyükanıt ve İlker Başbuğ ile Jandarma Genel Komutanı Bekir Kalyoncu’nun tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Mahkeme, dinlenmesine karar verdiği komutanların mahkemede hazır olmalarına ilişkin müzekkere de düzenledi. Bekir Kalyoncu halen görevde, İlker Başbuğ ise tutuklu. Emekli olan Yaşar Büyükanıt’ın adresinin ise polis tarafından bulunacağı yönünde haberler çıktı.

'Haberlerdeki üslup üzücü'

Yaşar Büyükanıt, dün arayarak, haberlerin özellikle yanlış anlamalara yol açacak bir üslupla kaleme alındığını belirterek, şu tepkiyi verdi:

“Haberler öyle bir sunulmuş ki, sanki, ben kimliği ve adresi bilinmeyen biriymişim veya kaçınıyormuşum gibi. Haberler; adresim polis tarafından belirlenecekmiş, sanki polis marifetiyle götürülecekmişim gibi yorumlanabilecek şekilde yazılmış.”



Büyükanıt, usulü bilmeyen vatandaşların bu haberleri yanlış anlayabileceklerini belirterek, şöyle devam etti: “Vatandaş usul hukukunu bilmez. Zannedebilir ki, polis gelecek, beni zorla götürecek veya kelepçe takıp götürecek. Böyle bir şey yok! Haberlerin böyle yazılması ve sunulması beni üzdü tabii ki!”



Büyükanıt, mahkemenin kararıyla ilgili olarak şu bilgiyi verdi: “Mahkeme, benim de tanık olarak dinlenmeme karar verdi. Sadece benim değil başkalarının dinlenmesine de karar verdi. Karar gereği de müzekkere düzenledi. Normal prosedür böyle zaten. Bana şu ana kadar yazılı olarak bir tebligat gelmedi. Ancak dün bir polis memuru telefon etti ve tanık olarak dinleneceğim mahkemenin, cuma günü sabah saat 09.30’da olacağı bilgisini verdi. Böylece bilgi sahibi oldum. Cuma günü saat 09.30’da mahkemeye gideceğim. Hukuki prosedür böyle. Ama bunu başka anlamlar çıkarmaya müsait bir üslupla haber yaparsanız, vatandaş yanlış anlar. Bu da beni üzer. Haberlerin, adresimin polis tarafından bulunacağı veya sanki polis tarafından götürülecekmişim gibi bir havada verilmesi elbette rahatsız edici. Böyle bir durum söz konusu değil, zaten olamaz da.”

Balyoz davası

Davaya bakan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın konusunu oluşturan; 5-7 Mart 2003 tarihleri arasında 1. Ordu Komutanlığı’nca yapılan plan seminerine ilişkin sonuç raporunda imzaları bulunan komutanların tanık olarak dinlenmesine karar verdi.



Seminere gözlemci olarak katılan generaller, bir sonuç raporu hazırlayarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na sunuyorlar. Kara Kuvvetleri Komutanlığı da Genelkurmay’a sunuyor.

Mahkeme, eski Genelkurmay başkanları Yaşar Büyükanıt ve İlker Başbuğ’un dinlenmesine, o dönemdeki görevleri nedeniyle bu silsile içinde yer aldıkları için karar verdi.

Balyoz davası esas itibarıyla söz konusu seminere dayanıyor. Seminer planının dışına çıkıldığı ve bu çalışmanın bir darbe planına dönüştürüldüğü iddia ediliyor.



Seminerin yapıldığı tarihte 1. Ordu Komutanı olan Çetin Doğan, o dönemde İstanbul’da Harp Akademileri Komutanı olan eski Hava Kuvvetleri Komutanı İbrahim Fırtına ve yine o dönemde Donanma Komutanı olan eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek ve Harp Akademileri Komutanı’yken tutuklanan Hava Orgeneral Bilgin Balanlı ile çok sayıda muvazzaf ve emekli general, amiral ve subay Balyoz davasında tutuklu olarak yargılanıyorlar. Balyoz davası 15 aydır sürüyor.