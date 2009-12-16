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Kaçmaz'ın yargılanmasına karar verildi

Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi, Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Kaçmaz hakkında, ''görevi kötüye kullanma'' suçundan kovuşturmasına karar verdi.

16 Aralık 2009 02:00

T24- Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi, Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Kaçmaz hakkında, ''görevi kötüye kullanma'' ve ''hazırlık soruşturmasının gizliliğini ihlal'' suçlarından kovuşturma açılmasına karar verdi.
     Mahkemenin kararı, Kaçmaz'a avukatı Baykal Doğan aracılığıyla tebliğ edildi.
     Doğan, ''görevi kötüye kullanma'' suçunun müvekkilinin ''izinli olduğu dönemde, görevine 2 saat erken başlamış gibi göstermesi''; ''hazırlık soruşturmasının gizliliğini ihlal'' suçunun ise ''Kocaeli Başsavcısını telefonla arayarak, dinlendiğini söylemesi'' iddialarına dayandırıldığını kaydetti.
     ''Müvekkilinin görevine zamanında başladığını'' savunan avukat Doğan, ''Kocaeli Başsavcısının da dinlenmediğinin ortaya çıktığını'' ileri sürdü. Doğan, ''Savunmalarımız dikkate alınmamış. Mahkeme son sözü Yargıtay'ın söylemesini uygun görmüş'' dedi.
     Osman Kaçmaz, birinci sınıf hakim olduğu için yargılama Yargıtay'ın ilgili ceza dairesinde yapılacak.

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