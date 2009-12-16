Kaçmaz hakkında kovuşturma kararı

T24 - Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi, Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Kaçmaz hakkında, ''görevi kötüye kullanma'' ve ''hazırlık soruşturmasının gizliliğini ihlal'' suçlarından kovuşturma açılmasına karar verdi.



Mahkemenin kararı, Kaçmaz'a avukatı Baykal Doğan aracılığıyla tebliğ edildi.



Doğan, ''görevi kötüye kullanma'' suçunun müvekkilinin ''izinli olduğu dönemde, görevine 2 saat erken başlamış gibi göstermesi''; ''hazırlık soruşturmasının gizliliğini ihlal'' suçunun ise ''Kocaeli Başsavcısını telefonla arayarak, dinlendiğini söylemesi'' iddialarına dayandırıldığını kaydetti.



''Müvekkilinin görevine zamanında başladığını'' savunan avukat Doğan, ''Kocaeli Başsavcısının da dinlenmediğinin ortaya çıktığını'' ileri sürdü. Doğan, ''Savunmalarımız dikkate alınmamış. Mahkeme son sözü Yargıtay'ın söylemesini uygun görmüş'' dedi.



Osman Kaçmaz, birinci sınıf hakim olduğu için yargılama Yargıtay'ın ilgili ceza dairesinde yapılacak.



MİT'ten Kaçmaz'a gecikmeli yanıt



Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı (MİT), Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Kaçmaz'ın beyanlarıyla gündeme gelen İzzet Karadağ'ın kurum tarafından tanınmadığını açıkladı. Hakim Kaçmaz, hakkındaki komplo iddialarıyla ilgili olarak İzzet Karadağ'ın ismini vermişti.



MİT açıklamasında, "Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Kaçmaz'ın basına yansıyan beyanları ile gündeme gelen İzzet Karadağ, kurumumuzca tanınmamaktadır. Bu itibarla anılına MİT kimliği verilmesi gibi teamül dışı uygulamada bulunulması mümkün değildir" denildi.



Karadağ'ı kurum ile bağlantılı göstererek çıkar sağlama girişimleriyle sıkça karşılaşıldığını belirten MİT, "Hal böyle iken, mesnetsiz iddia ve şayiaların özellikle somut delilleri esas alması gereken şahıs ve kurumlarca doğru kabul edilerek kamuoyuna yansıtılması üzüntü vericidir" ifadesini kullandı.



Kaçmaz'ın iddiası neydi?



Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Kaçmaz, CNN TÜRK muhabiri Serhat Dal'a yaptığı açıklamada, hakkındaki komplo iddialarıyla ilgili olarak, "Buradan MİT'e ve emniyete sesleniyorum. İzzet Karadağ'ı yakalayın. Gerçekler ortaya çıksın" demişti.



Hakkındaki komplo iddialarına da cevap veren Kaçmaz, "Ben 3-4 gün önce suç duyurusunda bulundum. Benim, mahkeme olarak yağma suçundan 10 yıl hapis cezası verdiğim bir sanık... İzzet Karadağ ismi. Bu yakalamalı, şu anda da aranıyor. Tesadüfen öğrendim onu. Bir avukata giderek, bir MİT mensubu olduğunu söylediği Hakan isimli biri 'gel seni bundan kurtaracağız. Bir yere silah gömeceğiz, askeri mühimmat gömeceğiz. Bunu, seni yakaladığımızda 'Osman Kaçmaz'ın talebi doğrultusunda gömdük' dersin" demiş. Bunu avukata anlatıyor. Avukat da 'böyle bir şey olmaz' diyor. Fakat işin garip tarafı bir hafta sonra İzzet Karadağ adlı şahıs, avukata 'Benim size söylediğim gibi geldiler, kimliğimi de değiştirdiler. Zaten Osman Kaçmaz'la ilgili bir sürü şey yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğim' gibi şeyler duyunca suç duyurusunda bulundum" demişti.



"Ben şimdi buradan MİT yetkililerine, emniyet istihbarat teşkilatına sesleniyorum. Lütfen bu İzzet Karadağ'ı yakalayın" diyen Kaçmaz, "Yakalayın da gerçekler ortaya çıksın. Yoksa gerçekten vahim şeyler olacak bu ülkede" ifadesini kullanmıştı.

