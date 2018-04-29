T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Kaçmayıp gardiyanın hayatını kurtaran mahkumlara ceza indirimi

ABD'nin Georgia eyaletindeki bir hapishanede, 6 mahkûmun cezaları dörtte biri azaltıldı. Mahkûmlar, sıcaktan bayılan bir gardiyana kalp mesajı yapmışlardı.

29 Nisan 2018 20:30

ABD'nin Georgia eyaletindeki bir hapishanede, sıcaktan bayılan bir gardiyana kalp mesajı yapan mahkûmun cezaları dörtte biri azaltıldı.

Mahkûmlar, başlarındaki gardiyan bayıldığı sırada bir mezarlığın çevre düzenlemesini yapıyorlardı.

Gardiyanın kalp krizi geçirdiğinden şüphenilmesiyle birlikte ise hem ona kalp masajı yapmaya başladılar hem de cep telefonundan polisi aradılar.

Mahkûm Greg Williams "Olay yaşandığında mesele kimin hapiste olduğu, kimin olmadığı değildi. Yerde yatan bir adam vardı ve ona yardım etmeliydik" dedi.

Adının açıklanmasını istemeyen gardiyanın ailesi, ertesi gün mahkûmlara öğle yemeğinde pizza ve kek ısmarladı.

Polk County Polis yetkilisi Johnny Moats, "Bir mahkûm normal görevlerinin ötesinde bir şeyler yaptığında cezasında kesintiye gideriz" dedi.

Moats mahkûmların gösterdiği tepkinin aynı zamanda, gardiyanların kendilerine karşı davranışlarının da bir yansıması olduğunu vurgulayarak "Onlara insan gibi, ailedenmiş gibi davranıyorlar" diye konuştu.

Georgia'da geçtiğimiz günlerde iki mahkûm, bir hapishaneden diğerine taşınırken başlarındaki iki gardiyanı öldürmüştü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ABD GeorgiaMahkûmlarGreg WilliamsYerdeCounty PolisJohnny MoatsMoats

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24