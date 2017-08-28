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Kaçkarlarda zafer tırmanışı başladı

Muhammet KAÇAR/ RİZE, (DHA)- TÜRKİYE Dağcılık Federasyonu'nca (TDF) 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla geleneksel olarak düzenlenen ve 5 gün sürecek Zafer Tırmanışı, 120 dağcının katılımı ile Rize’nin Kaçkar Dağları'nda başladı

28 Ağustos 2017 16:21

Muhammet KAÇAR/ RİZE, (DHA)- TÜRKİYE Dağcılık Federasyonu\'nca (TDF) 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla geleneksel olarak düzenlenen ve 5 gün sürecek Zafer Tırmanışı, 120 dağcının katılımı ile Rize’nin Kaçkar Dağları\'nda başladı.
Kaçkar Dağları’nda 28 Ağustos- 1 Eylül tarihleri arasındayapılacak tırmanış öncesi valilik önündeki alanda tören düzenlendi. Atatürk Anıtı\'na çelenk bırakılmasından sonra konuşan TDF Başkanı Doç.Dr. Ersan Başar, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla şehitleri anmak için tırmanışa geçeceklerini belirterek, şöyle dedi:
\"Bu yüce millet; 30 Ağustos’ları birçok şehidi ile kazandı. Özgürlük ve bağımsızlık uğruna yapılan bu tırmanışlar o günkü şehitlerimizin döktüğü kanı o günkü insanların çektiği çileyi biraz olsun hissetmenin yoludur. Bu tırmanışımızla şehitlerimizi yad etmiş olacağız.\"
Doç.Dr. Başar 30 Ağustos günü ulaşacakları Kaçkar Dağı’nın zirvesinde tırmanışlarının taçlanacağını da ifade etti. Rize Vali Yardımcısı Emre Nebioğlu ise dağcılara tırmanışta başarılar diledi.Toplu fotoğraf çekimi sonrası Çamlıhemşin İlçesi Yukarı Kavron Yaylası’na hareket eden dağcılar Kaçkarlar\'da tırmanışa geçecek, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda da 3 bin 937 metrelik zirveye ulaşacak.

FOTOĞRAFLI

 

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