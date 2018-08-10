Kaçırıp zorla senet imzalatma iddiasına 1 tutuklama

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR\'de kaçırdıkları M.A.\'ya zorla senet imzalattıkları öne sürülen çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 1\'i tutuklandı.

Balıkesir Devlet Hastanesi önünde önceki gün M.A. adlı kişi, bir araca bindirilerek kaçırıldı. Cebinde bulunan 610 lirada gasp edilen, zorla senet imzalatıldığı öne sürülen M.A.’nın şikayeti üzerine Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, olaya karıştıkları iddia edilen Ü.Y., S.E., İ.E. ve O.Y.\'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ü.Y. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.