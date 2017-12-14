Kaçırıldığını iddia eden Şube Müdürü: Partimizin adaletine güveniyoruz (3)

BİR AÇIKLAMA DA BAŞKAN YARALI\'DAN

Manisa\'nın Saruhanlı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Suat Diktaş\'ı silah zoruyla kaçırıp, AK Partili Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ile sorguladığı ileri sürülen Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı da konuyla ilgili bir yazılı açıklama yaptı. Başkan Çerçi ile aynı doğrultuda açıklama yapan Başkan Yaralı, algı operasyonu yapılmak istendiğini öne sürüp, \"Karakterim ve bağlı olduğum hekim yemini uyarınca; her türlü şiddete karşıyım ve demokrat yapımı korumaya uğraşıyorum. Ancak, özellikle son zamanlarda; proje, söylem ve halkın teveccühü bazında başarılı olamamış kişi ve grupların temelsiz saldırılarının muhatabıyım. Bu yapılan toplum nezdinde itibarsızlaştırma çabasıdır. Nitekim haberin içeriğine bakıldığında, Suat Diktaş\'ın \'Görüştüğüm parti büyükleri, \'Bekle, hiçbir şey yapma\' dedi ve Genel merkezin vereceği kararı bekliyorum\' şeklinde gazeteye beyanda bulunduğu ifade edilmektedir. Bilindiği üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu\'na tabi memurların siyaset yapması, siyasi partiye üye olması, siyasi izlenim vermesi yasaktır. Devlet memurunun basına açıklama yapması izne bağlıdır. Diktaş hakkında çıkan bu haber, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve şahsımdan çok Adalet ve Kalkınma Partisi\'ni hedef alan bir karalama kampanyasının parçasıdır. Bir kısım CHP Manisa milletvekilinin hemen haberin üzerine atlayarak suç duyurusunda bulunacaklarını açıklamaları, konunun ana muhalefet açısından Ataşehir Belediye Başkanının İçişleri Bakanı tarafından görevden el çektirilmesinin rövanşı olarak görüldüğünü ortaya koymaktadır\" dedi.

\"HAKSIZLIĞA SESSİZ KALMAYACAĞIM\"

Haberde yer alan tarihin üzerinden geçen 45 günlük süre içerisinde hiçbir adli makamdan bildirim yapılmadığına da vurgu yapan Başkan Yaralı, \"Geçen bu sürede Diktaş ile telefonda defalarca konuştum. Tarafıma hiçbir serzenişte dahi bulunmamıştır. Bildiğim kadarıyla savcılığa yapılmış bir şikayet yokken konunun basında habere konu edilmesi için özel çaba sarf edildiği, toplumun belli şekilde yönlendirilmeye çalışıldığı açıktır. Şahsıma, çalışma arkadaşlarıma, mensubu olmaktan büyük gurur ve onur duyduğum siyasi partime ve Saruhanlı halkına yapılmaya çalışılan bu haksızlığa sessiz kalmayacağım. İdari soruşturma, savcılık başvurusu, tekzip talebi, erişimin engellenmesi dahil hukukun meşru ölçüde imkan verdiği her yolu sonuna kadar kullanacağım\" ifadelerine yer verdi.