Kaçırıldığını iddia eden belediyenin şube müdürü: Partimizin adaletine güveniyoruz (2)

\'FETÖ\'DEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ, BELEDİYEMİZE GEÇMEK İSTİYORDU\'

Manisa\'nın Saruhanlı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Suat Diktaş\'ı silah zoruyla kaçırıp, kendisi gibi Ak Partili olan Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı ile sorguladığı ileri sürülen Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, avukatı Canadar Arslan aracılığıyla yazılı basın açıklaması yaparak, hakkındaki iddialara yanıt verdi. Avukat Canadar Arslan, açıklamasında müvekkili Mehmet Çerçi\'nin, Ak Parti İl Başkanlığı, 22. ve 23. Dönem Ak Parti Manisa Milletvekilliği yapmış ve şu anda da Yunusemre Belediye Başkanlığı görevini yürütmekte olan biri olduğuna dikkati çekip, şunları kaydetti:

\"Kendisi, yaptığı hizmet ve yürüttüğü projelerle birçok kuruluştan ödül alan, belediyecilik anlamında örnek gösterilen ve vatandaşlar tarafından da çok takdir gören, sevilen bir başkandır. Basına yansıyan iftiranın sahibi Suat Diktaş ise askeri personel olarak görev yaparken referansları aracılığıyla Manisa\'daki belediyelere kurumlararası geçiş talebinde bulunmuş. Yunusemre Belediyesi bu talebi olumsuz cevaplamış, ancak Saruhanlı Belediyesi kişinin kendi kurumuna geçişine onay vermiştir.\"

Açıklamada Suat Diktaş\'ın daha önce FETÖ/PDY ile ilişkili olduğu iddiasıyla kanun hükmünde kararname (KHK) ile görevinden ihraç edildiği, daha sonra ise kamudaki görevine iade edildiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

\"2015 yılında Saruhanlı Belediyesi\'nde göreve başlayan Diktaş, Başkan Yardımcılığı görevine getirildikten sonra FETÖ/PDY terör örgütüne iltisakı ve irtibatı olduğu gerekçesiyle KHK ile kamu görevinden ihraç edilmiştir. Daha sonra kamu görevine iade edildiği, ancak Belediye Başkanı tarafından tekrar yardımcılık görevi verilmediği, Kırsal Hizmetler Müdürlüğüne atandığı gerekçesiyle kendi kurumu hakkında iftira ve karalama çabası yürütmüştür. Kamuya iadesinden sonra aktif görev yapmadığı gibi sürekli sağlık sorunlarını gerekçe göstererek rapor almıştır. Bu süreçte Yunusemre Belediyesi\'ne geçiş ve Başkan Yardımcılığı görevi talebini kişiler aracılığıyla yenilemiş ancak talebine olumsuz cevap verilmiştir. Bunun üzerine şahsın, Yunusemre Belediyesi\'nin birimlerine sürekli geldiği, buralarda belediye hakkında sorular sorduğu, bilgi ve belge toplamaya çalıştığı, belediyedeki idarecileri karaladığı ve belediye başkanı hakkında kumpas çalışmaları yürüttüğü, elde ettiği sözde bilgi ve belgeleri bazı siyasilerle ve milletvekilleri ile paylaştığı bilgisi müvekkilimin kulağına gelmiştir.\"

\'GÖRÜŞME KARŞILIKLI SOHBET İÇERİSİNDE GEÇMİŞTİR\'

Açıklamada alıkonulma olayının yaşandığı iddia edilen gün de anlatılarak şu ifadelere yer verildi:

\"Müvekkilim, belediyenin birimlerini ziyareti esnasında Çocuk Kültür Merkezi\'nde iddiaların sahibi olan Suat Diktaş ile karşılaşmış ve kendisiyle görüşme talebini iletmiştir. Davet üzerine kendisi yine belediyemizin diğer bir biriminde görüşmeye gelmiş, çalıştığı Belediyenin Başkanı Hüseyin Yaralı da bu görüşmeye sonradan katılmıştır. Görüşme karşılıklı sohbet içerisinde geçmiştir. Olay bundan ibarettir. Müvekkilim hakkında basında yer alan ithamlar gerçek dışıdır, asılsızdır, iftiradır. Bu şahsın yaptıkları ile ilgili Manisa Valiliği İl Olağanüstü Hal Bürosu\'na geçen 2 Kasım\'da başvurumuz vardır. Bu başvurunun konusu, Diktaş\'ın Belediye hakkında yaptığı keşif, bilgi ve belge toplama gayretinin FETÖ/PDY terör örgütü bağlantılı bir araştırma ve kumpas çalışması olup olmadığının soruşturulması talebidir. İddia edilen konuların muhatabı adli makamlar olmasına rağmen, Diktaş, konuyu adliyeye taşımak yerine ısrarla siyasilere ve basına malzeme yapmaya çalışmasını, müvekkilim üzerinden AK Parti\'yi yıpratma çabası olarak görmekteyiz. Bu iftiralarla ilgili, iftira sahibi kişi ile bu iftiraları tarafımızdan bilgi almadan yayınlayan ve müvekkilimi töhmet altında bırakan basın yayın organları hakkında şikâyet hakkımız yarın kullanılacaktır.\"

MANİSA, (DHA)