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Kaçırıldığı öne sürülen 14 yaşındaki kız İzmir'de bulundu (2)

BABASI: ÇOCUKLARINIZI SOSYAL MEDYADAN UZUK TUTUN Manisa'nın Saruhanlı İlçesi'ndeki akraba ziyaretinde ortadan kaybolan ve İzmir'in Buca İlçesi'nde bulunan 14 yaşındaki E

06 Eylül 2017 17:34

BABASI: ÇOCUKLARINIZI SOSYAL MEDYADAN UZUK TUTUN
Manisa\'nın Saruhanlı İlçesi\'ndeki akraba ziyaretinde ortadan kaybolan ve İzmir\'in Buca İlçesi\'nde bulunan 14 yaşındaki E.M.\'nin babası Selman M., ailelerin çocuklarını sosyal medyadan uzak tutmalarını istedi.
Özellikle kız çocuklarının sosyal medya üzerinden çok çabuk kandırılabildiğini belirten Selman M.,şunları söyledi:
\"Ailelere tavsiyem, çocuklarını sosyal medyadan uzak tutsunlar. Özellikle kız çocukları sosyal medya üzerinden çok çabuk kandırılıyorlar. Bizim kızımız da bu tuzağa düştü. Organize bir aile tarafından da kaçırıldı. Sosyal Medya üzerinden tanışmışlar. Alıkonularak kaçırıldı benim kızım. Özel bir ekip kuruldu ve kurtarıldı. Bize gece 04.00\'te haber verdiler. Eşimle de konuştuk. Özeleştiri de yapacağız. Bizim de geçmişte hatalarımız olabilir. Özellikle sosyal medya anlamında hatamız olabilir. Okuluna devam edecek. Kızım hemşire olmak istiyor. Tekrar söylemek istiyorum; çocuklarımız akıllı telefonlar yüzünden tuzaklara düşebiliyor. Ergenlik dönemindeki çocuklar takip edilmeli. Biz bu konuda hata yaptık. Aileler çocuklarını iyi takip etsin.\"
Kızını buldukları için mutlu olduklarını kaydeden Selman M., bu olayda hep yanlarında olan devlet görevlilerine teşekkür etti.

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