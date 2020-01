Kaçırıldığı öne sürülen 14 yaşındaki kız İzmir'de bulundu

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- MANİSA\'nın Saruhanlı İlçesi\'nde 7 gündür kendisinden haber alınamayan 14 yaşındaki E.M., İzmir\'in Buca İlçesi\'nde, kendisini kaçırdığı iddia edilen 17 yaşındaki A.A.\'nın halasının erkek arkadaşının evinde bulundu. E.M.\'nin ailesi kızlarını teslim almak üzere İzmir\'e geldi.

Manisa\'nın Şehzadeler ilçesi Şehitler Mahallesi\'nde yaşayan E.M., 31 Ağustos akşamı ailesiyle bayram ziyareti için babaanne ve dedesinin Saruhanlı İlçesi\'nin eskiden belde olan Dilek Mahallesi\'ndeki evine gitti. Ailesiyle gece orada kalan E.M, sabah yatağında bulunamadı. Çocuklarının hayatından endişe eden anne Gülziye ve baba Selman M., Manisa Emniyet Müdürlüğü\'ne kayıp başvurusunda bulundu. E.M.\'yi bulmak için geniş çaplı araştırma başlatan ekipler, telefon sinyalinden en son İzmir\'in Bayraklı İlçesi\'nde olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Manisa Emniyet Müdürlüğü ile İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri genç kızı bulmak için özel bir ekip kurdu.

E.M.\'yi kaçırdığı öne sürülen A.A.\'nın akrabaları üzerinde duran ekipler, Bergama, Buca ve Menderes ilçelerinde bulunan akrabalarının evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. A.A.\'nın yakınları ifadelerinde kaçırma olayını reddederken, Menderes\'teki akrabası M.Y. gözaltına alındı. Sorgulanan M.Y. ifadesinde E.M. ve A.A.\'nın bir gece kendisinde kaldığını sonra da Buca\'ya götürdüğünü ve A.A.\'nın halası B.A.\'ya bir kafede teslim ettiğini itiraf etti.

Bunun üzerine Buca\'daki B.A.\'nın evine operasyon düzenleyen ekipler, adreste E.M. ve A.A.\'yı bulamadı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, B.A.\'nın erkek arkadaşı R.Y. ile kafeye geldiğini belirledi. Bunun üzerine R.A.\'nın evine yapılan baskında E.M. ve A.A. bulundu.

E.M. ve A.A. ifadelerini alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. E.M. ve A.A.\'nın aynı köyde yaşadıkları ve bir düğünde tanıştıktan sonra arkadaşlıklarını ilerlettikleri öğrenildi. E.M.\'nin bulunduğu öğrenen Selman ve Gülziye M. çifti İzmir\'e geldi. E.M. ve A.A.\'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

AMCA: BAYRAM YAPAMADIK

E.M.\'nin bulunduğunu öğrenince İzmir\'e gelen amca 45 yaşındaki Mutlu M., \"Biz bayram yapamadık. Bayram kızımızı aramakla geçti. Bizim bayramımız bugün. İnşallah bugün yapacağız. Bugüne nasipmiş bayram yapmak. Manisa Valisi, Emniyet Müdürümüz, İl Jandarma Komutanımıza teşekkür ederiz. Bu işin üzerinde çok durdular. Gece dörtte arayıp bulunduğunu söylediler\" dedi.

Yeğeni E.M.\'nin evlenme vaadiyle kaçırıldığını söyleyen Mutlu M., \"Benim adım mutlu, ama şimdi mutlu oldum. Çok sevindik. Buca\'da bulunmuş. Şikayetçi olduk. Sonuçta bu 2003 doğumlu bir çocuk. 14 yaşında bir çocuğa nasıl evlenme vaadi oluyorsa? Hangi çağda yaşıyoruz? Karşı tarafla temas kurduk. Babasına kızımızı teslim et dedik. O da bulup getireceğim dedi ama teslim etmediler. Ateşle oynuyorsunuz dedik. Emniyetimiz çok çalıştı ve buldu. Kızımıza daha önce nasıl iyi davrandıysak öyle davranacağız. Bağrımıza basacağız. Sonuçta bizim evladımız canımız. Okuluna adapte etmeye çalışacağız\" diye konuştu.

