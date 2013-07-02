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Kaçırılan uzman çavuş serbest bırakıldı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde kaçırılan uzman çavuş Yetkin Beğen serbest bırakıldı

02 Temmuz 2013 04:44

Lice'de Medeni Yıldırım'ın ölmesiyle sonuçlanan karakol gerginliğinin ardından kaçırılan uzman çavuş Yetkin Beğen'in serbest bırakıldı.
29 Haziran Cumartesi günü silahlı bir grup tarafından Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde kaçırılan uzman çavuş Yetkin Beğen'in otomobili Lice yakınlarında ormanlık alanda yakılmış olarak bulunmuştu.
Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı emrinde Jandarma Özel Harekati Timi'nde görevli olan Beğen yıllık iznini geçirmek üzere memleketi Erzurum'a giderken silahlı bir grup tarafından kaçırılmıştı.

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