Diyarbakır'da kaçırılan uzman çavuş serbest bırakıldı

PKK'nın Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde kaçırdığı Uzman Çavuş İlhan Çalışkan'ı serbest bırakıldı.

ANF'nin haberine göre, Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde yol kesen, aralarında PKK'lılarında bulunduğu bir grup, 26 Mayıs günü Mardin'in Derik İlçesi Bozuk Jandarma Karakolu'nda görev yapan ve kızının rahatsızlığı nedeniyle Erzurum'a giden 36 yaşındaki Uzman Çavuş İlhan Çalışkan'ı otomobilini yaktıktan sonra kaçırmıştı.

BDP Diyarbakır İl Eşbaşkanı Zübeyde Zümrüt, İHD Diyarbakır Şube Başkanı Raci Bilici, Diyarbakır Barosu Başkan Yardımcısı Nahit Eren, KESK Dönem Sözcüsü Ramazan Kaval'dan oluşan heyet, Hani'de kaçırılan uzman çavuş İlhan Çalışkan'ı teslim alarak Lice'ye doğru yola çıktı. Uzman çavuş Çalışkan, Lice Kaymakamlığı'na teslim edilecek.