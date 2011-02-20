-KAÇIRILAN TÜRKLER İÇİN FİDYE İSTENDİ ERBİL (A.A) - 20.02.2011 - Irak'ın Kerkük kentinde 15 Şubatta kaçırılan 3 Türk vatandaşı için fidye istendi. Edinilen bilgiye göre, Kerkük sokaklarına atılan bildiride, Kerkük'e bağlı Beşir köyünde bir süre önce araziyle ilgili yaşanan bir çatışmada Türkiye'nin Türkmenlere desteği verdiği, bu nedenle 3 Türk vatandaşının kaçırıldığı iddia edildi. Türkmen aşiretleriyle Arap aşiretleri arasında çıkan çatışmada 3 Arap ölmüş, 5 Türkmen yaralanmıştı. Kerkük polisinden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, kaçırılan Türkleri bulmak için geniş çaplı operasyonlar düzenlediklerini ve konuyla ilgili özel ekip oluşturulduğunu belirtti. Kerkük'te kaçırılan 3 Türk işçinin Aksaraylı Ali Kulaksız, Bahtiyar Kılıç ve Muttalip Kütük olduğu belirlenmişti.