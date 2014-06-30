T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kaçırılan Türk şoför: IŞİD araba başı 50 bin dolar istiyor

Musul'da 32 TIR şoförünü kaçıran IŞİD militanlarının araç başı 50 bin dolar fidye istediği öne sürüldü

30 Haziran 2014 21:01

Irak'ın Musul kentinde Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanları tarafından kaçırılan 32 Türk şoförün yakınları Gaziantep'te bağlı çalıştıkları firma yetkilileriyle görüştü.

DHA’da yer alan iddiaya göre, Görüşme sırasında cep telefonuyla aranan rehin Türk şoförlerinden birisi serbest bırakılmaları için IŞİD'in atadığı Musul Valisi'nin araç başına 50 bin dolar fidye istediğini söyledi.

Firma yöneticisi Mehmet Kızıl ise, rehin alma olayının ilk günlerinde 10 milyon dolarlık fidye pazarlığı yaptıklarını ama sonuç alamadıklarını öne sürdü.

 

Fidye pazarlığı

 

Şoförlerin serbest bırakılması için Dışişleri Bakanlığı ile sürekli irtibat halinde olduklarını ifade eden Mehmet Kızıl, "Daha önce IŞİD'le şoförlerin bırakılması için 10 milyon dolarlık fidye pazarlığına oturduk fakat sonuç çıkmadı. İrtibatımız devam ediyor. Şoför arkadaşlarımızın serbest bırakılması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Şoförlerin yakınları şirket yetkililerinin kendilerini arayıp sormadığını, en baştan itibaren istenen 5 milyon dolarlık fidyeyi vermediğini bu nedenle yakınlarının hayatlarının tehlikede olduğunu söyleyerek Kızıl'a tepki gösterdi.

 

“MUSUL VALİSİ ARAÇ BAŞI 50 BİN DOLAR İSTİYOR”

 

İsminin Osman olduğu belirtilen şoför, Kızıl'a "Araba başı 50 bin dolar istiyorlar. Musul Valisi bu fidyeyi istiyormuş. Bize gelen askerler en son bunu söyledi" dedi. Mehmet Kızıl ise telefondaki şoföre, "İsterlerse 100 bin dolar verelim. Devletimiz bu kadar aciz mi? İnşallah parayı alırlar sizi serbest bırakırlar" diye karşılık verdi.

Kızıl, daha sonra Şanlıurfa ve Mardin gibi yerlerden gelen yaklaşık 20 kişilik gruptan kendilerini temsil edecek 3 kişiyle özel görüşme yaptı.

ETİKETLER

şoförışidırakırak şam islam devletifidyerehinetürkiyetır

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24