Kaçırılan Türk şoför: IŞİD araba başı 50 bin dolar istiyor

Irak'ın Musul kentinde Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanları tarafından kaçırılan 32 Türk şoförün yakınları Gaziantep'te bağlı çalıştıkları firma yetkilileriyle görüştü.

DHA’da yer alan iddiaya göre, Görüşme sırasında cep telefonuyla aranan rehin Türk şoförlerinden birisi serbest bırakılmaları için IŞİD'in atadığı Musul Valisi'nin araç başına 50 bin dolar fidye istediğini söyledi.

Firma yöneticisi Mehmet Kızıl ise, rehin alma olayının ilk günlerinde 10 milyon dolarlık fidye pazarlığı yaptıklarını ama sonuç alamadıklarını öne sürdü.

Fidye pazarlığı

Şoförlerin serbest bırakılması için Dışişleri Bakanlığı ile sürekli irtibat halinde olduklarını ifade eden Mehmet Kızıl, "Daha önce IŞİD'le şoförlerin bırakılması için 10 milyon dolarlık fidye pazarlığına oturduk fakat sonuç çıkmadı. İrtibatımız devam ediyor. Şoför arkadaşlarımızın serbest bırakılması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Şoförlerin yakınları şirket yetkililerinin kendilerini arayıp sormadığını, en baştan itibaren istenen 5 milyon dolarlık fidyeyi vermediğini bu nedenle yakınlarının hayatlarının tehlikede olduğunu söyleyerek Kızıl'a tepki gösterdi.

“MUSUL VALİSİ ARAÇ BAŞI 50 BİN DOLAR İSTİYOR”

İsminin Osman olduğu belirtilen şoför, Kızıl'a "Araba başı 50 bin dolar istiyorlar. Musul Valisi bu fidyeyi istiyormuş. Bize gelen askerler en son bunu söyledi" dedi. Mehmet Kızıl ise telefondaki şoföre, "İsterlerse 100 bin dolar verelim. Devletimiz bu kadar aciz mi? İnşallah parayı alırlar sizi serbest bırakırlar" diye karşılık verdi.

Kızıl, daha sonra Şanlıurfa ve Mardin gibi yerlerden gelen yaklaşık 20 kişilik gruptan kendilerini temsil edecek 3 kişiyle özel görüşme yaptı.