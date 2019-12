-KAÇIRILAN TÜRK İŞÇİLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU AKSARAY (A.A) - 17.02.2011 - Irak'ın Kerkük kentinde kaçırılan 3 Türk işçinin Aksaraylı Ali Kulaksız, Bahtiyar Kılıç ve Muttalip Kütük olduğu öğrenildi. Kaçırılan işçilerden Ali Kulaksız ve Muttalip Kütük'ün (20) Aksaray'daki baba evlerinde tedirgin bekleyiş sürüyor. Kaçırılan diğer işçinin ise İstanbul'dan Irak'a giden Aksaraylı Bahtiyar Kılıç olduğu belirtildi. Olayın duyulmasının ardından Muttalip Kütük'ün babası Naim Kütük'ün kent merkezindeki evine gelen yakınları ve komşuları, aileyi teselli etmeye çalıştı. Aksaray Emniyet Müdür Yardımcısı Ertuğrul Gültekin de baba Naim Kütük'ü ziyaret ederek işçilerin bulunması ve kurtarılması için her türlü girişimin yapıldığı bilgisini verdi. Gültekin, işçilerin bulunarak kısa sürede Türkiye'ye getirileceğini umut ettiklerini belirtti. Oğlu kaçırılan Naim Kütük, bir hafta sonra askere gidecek oğlunun, bir an önce bulunarak Türkiye'ye getirilmesini istedi. -İŞLERİ UZAYINCA TÜRKİYE'YE DÖNEMEMİŞ- Aksaray'da bir asansör firmasında 8 yıldır çalışan oğlunun 23 gün önce Irak'a gittiğini, bir hafta önce dönmesi gereken oğlunun işlerinin uzaması nedeniyle dönüşünün geciktiğini anlatan baba Kütük, şunları söyledi: ''Oğlumun çalıştığı firmanın Aksaray'daki yetkilisi evime geldi. Irak'ta bir sıkıntının olduğunu söyledi. O anda ciğerim cız etti. Oğlum Muttalip ile beraber çalıştığı 2 işçinin daha silahlı kişiler tarafından kaçırıldığını söyledi. Kaldıkları eve baskın yapan silahlı kişiler evde kalan 5 kişiyi tehdit ederek yere yatırıp el ve ayaklarını da bağlamışlar. Oğlum ve beraber çalıştığı Ali Kulaksız ve Bahtiyar Kılıç'ı da yanlarına alıp uzaklaşmışlar. Oğlum ve diğer işçilerin işe gitmemesi üzerine aynı hastanenin işini yapan diğer Türk firmaların çalışanları eve gittiklerinde Fahrettin Kulaksız ve Hasan isimli başka bir işçiyi elleri ve ayakları bağlı şekilde bulmuşlar. Daha sonra da durumu Kerkük şehrinin güvenlik güçlerine ve Türk Konsolosluğuna bildiriyorlar.'' Sık sık gözyaşı döken acılı baba Kütük, kaçırılanlardan şu ana kadar bir haber alamadıklarını bildirdi. Oğluyla, Irak'a gitmeden 1 hafta önce rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede görüştüklerini anlatan baba Kütük, ''Vedalaşmak için Ankara'da yattığım hastaneye gelmişti. Oğlumla son görüşmemizde omzuma elini koyarak 'koçum haydi hakkını helal et' dedi ve vedalaştık. En son orada görüştük. Gittikten sonra bir kez telefonla görüştük. Şimdi ise kaçırıldı haberini aldık. Oğlum bir hafta sonra askere gidecekti, tüm yetkililerden çocuğumun bulunarak getirilmesini istiyorum'' diye konuştu. Ulusal Irak Haber Ajansı NINA, 15 Şubat akşamı silahlı kişilerin Kerkük'ün güneyinde 3 Türk'ü kaçırdığını duyurmuş, dün ise kent polisi olayı araştırmak üzere bir ekip kurduğunu açıklamıştı.