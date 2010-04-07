Kaçırılan Türk gemisiyle irtibat yok

T24 - Kenya'da deniz korsanları tarafından kaçırılan Türk bayraklı ''YASIN-C'' adlı geminin bağlı olduğu Bergen Denizcilik şirketinin yetkilileri, henüz mürettebat ve gemiyle ilgili sağlıklı bilgi alamadıklarını bildirdi.





Bergen Denizcilik Filo Sorumlusu Fatih Kabal, Karadeniz'den yüklenen dökme buğdayı Kenya'ya götüren 22 bin 353 grostonluk ''YASIN-C'' adlı gemilerinin kaçırıldığını öğrendikten sonra Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Denizcilik Müsteşarlığı Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ile geminin son durumuna ilişkin sık sık görüştüklerini söyledi.





Şirket yetkililerini olağanüstü toplantı için çağırdıklarını ifade eden Kabal, ''Moralimiz çok bozuk. Ankara ile sürekli irtibat halindeyiz ama henüz mürettebat ve gemiyle ilgili sağlıklı bilgi alamadık'' şeklinde konuştu.





Bergen Denizcilik şirketince, üç yıl önce Akmar Denizcilik'ten 15 milyon dolara satın alınan ve o zamanki adı ''Freedom Waves'' olan kuru yük gemisinin Malta bayrağından Türk bayrağına geçtiği öğrenildi.





''YASIN C'' gemisinin 29 Şubat 2008'de Polonya'nın Gdynia Limanı'nda, Paris Memorandumu çerçevesinde eksikliklerinden dolayı 6 gün tutulduğu kaydedildi.





Kenya'nın Mombasa Limanı'ndan 270 deniz mili açıklarında deniz haydutları tarafından kaçırılan Türk bayraklı ''YASIN-C'' gemisinde 25 Türk mürettebat bulunuyor.

