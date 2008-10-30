Kaçırılan Türk gemisi için NATO devrede

Somali'den sabah saatlerinde gelen flaş haber gündeme bomba gibi düştü. Somali'deki korsanlık olayları dinmiyor. Somali açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan Türk gemisindeki personelin kurtarılması için Dışişleri Bakanlığının girişimiyle NATO güvenlik güçleri devreye girdi.Denizcilik Müsteşarlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kanada’dan Çin’e 77 bin ton demir cevheri taşıyan Yasa Denizcilik’e ait Marshall Island bayraklı M/V Yasa Neslihan adlı ticari gemi dün saat 12.30’da Aden Körfezi’nde korsanlar tarafından kaçırıldı.Dışişleri Bakanlığı'nın girişimleri üzerine NATO güvenlik güçleri, gemideki 20 Türk personelin kurtarılması için devreye girdi. Gemide personel bulunduğu için güvenlik güçleri doğrudan müdahale edemiyor. Atılacak adımların belirlenmesi için çalışmalar sürdürülüyor.Kaçırılan gemi, halen Somali açıklarında seyir halinde bulunuyor.Olayla ilgili şirketin avukatı Fehmi Ülgener açıklama yaptı. Ülgener, Kanada'dan Çine 77 bin ton demir cevheri taşıyan Yasa Denizcilik'e ait Marshall Island bayraklı M/V Yasa Neslihan adlı ticari gemi dün saat 12.30'da Aden Körfezi'nde korsanlar tarafından kaçırıldığını söyledi. Ülgener, korsanlarla ve mürettebatla bağlantı kuramadıklarını belirterek, "Geminin kontrolü halen korsanların elindedir. Firmamız personelin can güvenliği konusunda gerekli tedbirleri alıyor. 20 personelin aileleri durumdan haberdar edildi" dedi.Ülgener, kaçırılan geminin halen Somali açıklarında seyir halinde bulunduğunu ifade ederek "Gerekli işlemleri yaptık beklemedeyiz" diye konuştu.Somali açıklarında ocak ayından bu yana 73 gemi korsanların saldırısına uğradı. Geçtiğimiz eylül ayının sonlarında silah bulunan Ukrayna'ya ait şilep korsanlar tarafından kaçırılmıştı. BM Güvenlik Konseyi Somali karasularına savaş gemilerinin girmesine izin veren karar almıştı. Ticari gemilerin 200 deniz milinden daha fazla Somali'ye yaklaşmamaları tavsiye edildi.